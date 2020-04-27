Экономика
МонаВистаЗа период карантина цены на вторичное жилье снизились
За время действия ограничительных мер в среднем по России цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости снизилась на 3%. Об этом сообщается на сайте сервиса по продаже недвижимости ЦИАН.
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Аналитики сообщили о снижении цен на жилье во время самоизоляции
Rambler News Service27 апреля в 08:03
Стало известно, как изменились цены на жилье за месяц самоизоляции
Российская газета27 апреля в 08:32
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Общество
СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной
ТАСС 07:19
Политика
В России подготовят общенациональный план восстановления экономики
В России подготовят общенациональный план по восстановлению занятости и экономики.
Lenta.ru 06:08
Здоровье
На Украине число зараженных коронавирусом перевалило за 9 тысяч — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 9009 случаев коронавируса, 220 летальных, 864 пациента выздоровели.
Украина.ру 27 апреля в 02:32
Общество
Саратовское госучреждение закупит аптечных масок по 425 рублей за штуку
Областным госучреждением «Саратовский аптечный склад» объявлен конкурс на поставку медицинских изделий на общую сумму в 43 миллиона рублей.
Четвертая Власть 08:09
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Российская газета 04:23
Гаджеты
Камера Galaxy S20 Ultra бьётся и трескается
На официальных форумах Samsung появились многочисленные жалобы от владельцев Samsung Galaxy S20 Ultra на то, что стекло, покрывающее основную камеру на их устройстве, трескается без видимой причины.
MobiDevices 08:54
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Политика
Владимир Путин распорядился продлить нерабочие дни до 11 мая
В России удалось затормозить распространение коронавируса.
Радио Культура вчера в 11:34
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Здоровье
86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Здоровье
ВОЗ озабочена вспышкой коронавируса в Белоруссии
Минск, 29 апреля 2020, 13:00 — REGNUM Белоруссии следует немедленно реализовать всеобъемлющую, комплексную стратегию борьбы с эпидемией, вызванной стремительным распространением коронавируса нового типа.
REGNUM 06:00
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Армия и оружие
Турция перешла в наступление в Сирии
Деловое.ТВ вчера в 13:26
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Политика
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости вчера в 11:13
Происшествия
Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье
В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
FlashNord 06:22
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
Армия и оружие
The National Interest: Россия обладает самой мощной в мире пушкой
Новые достоинства российской самоходки «Малка» оценило американское издание The National Interest, назвав ее самой мощной пушкой в мире.
ПолитРоссия вчера в 11:58
Политика
МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru вчера в 04:33
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59