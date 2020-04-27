Экономика

МонаВистаМонаВистаЗа период карантина цены на вторичное жилье снизились

За время действия ограничительных мер в среднем по России цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости снизилась на 3%. Об этом сообщается на сайте сервиса по продаже недвижимости ЦИАН.
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Падение цен на жилье затронуло три четверти крупных городов России

Lenta.ru06:00

Цены на вторичном рынке жилья снизились в период самоизоляции

Life.ru27 апреля в 14:52

Аналитики сообщили о снижении цен на жилье во время самоизоляции

Rambler News Service27 апреля в 08:03

ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

РБК27 апреля в 08:29

На вторичном рынке недвижимости началось снижение цен

Вестник СЗФО27 апреля в 08:17

Стало известно, как изменились цены на жилье за месяц самоизоляции

Российская газета27 апреля в 08:32

При самоизоляции в Саратове подорожало вторичное жилье

СаратовБизнесКонсалтинг27 апреля в 07:47
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Общество

СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной

ТАСС 07:19
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Политика

В России подготовят общенациональный план восстановления экономики

В России подготовят общенациональный план по восстановлению занятости и экономики.
Lenta.ru 06:08
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Здоровье

На Украине число зараженных коронавирусом перевалило за 9 тысяч — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 9009 случаев коронавируса, 220 летальных, 864 пациента выздоровели.
Украина.ру 27 апреля в 02:32
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Общество

Саратовское госучреждение закупит аптечных масок по 425 рублей за штуку

Областным госучреждением «Саратовский аптечный склад» объявлен конкурс на поставку медицинских изделий на общую сумму в 43 миллиона рублей.
Четвертая Власть 08:09
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Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
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Общество

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок

Российская газета 04:23
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Гаджеты

Камера Galaxy S20 Ultra бьётся и трескается

На официальных форумах Samsung появились многочисленные жалобы от владельцев Samsung Galaxy S20 Ultra на то, что стекло, покрывающее основную камеру на их устройстве, трескается без видимой причины.
MobiDevices 08:54
Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
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Политика

Владимир Путин распорядился продлить нерабочие дни до 11 мая

В России удалось затормозить распространение коронавируса.
Радио Культура вчера в 11:34
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Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
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Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
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Здоровье

86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58
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Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
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Здоровье

ВОЗ озабочена вспышкой коронавируса в Белоруссии

Минск, 29 апреля 2020, 13:00 — REGNUM Белоруссии следует немедленно реализовать всеобъемлющую, комплексную стратегию борьбы с эпидемией, вызванной стремительным распространением коронавируса нового типа.
REGNUM 06:00
Политика

В России продлили запрет на въезд иностранцев

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
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Армия и оружие

Турция перешла в наступление в Сирии

Деловое.ТВ вчера в 13:26
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Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Политика

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок

В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
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Музыка

Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube

Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости вчера в 11:13
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Происшествия

Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
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Общество

У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Армия и оружие

The National Interest: Россия обладает самой мощной в мире пушкой

Новые достоинства российской самоходки «Малка» оценило американское издание The National Interest, назвав ее самой мощной пушкой в мире.
ПолитРоссия вчера в 11:58
Политика

МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru вчера в 04:33
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Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
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Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу

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