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Потребительский спрос в России за первые семь месяцев 2020 года снизился в среднем на 6,7% год к году, говорится в исследовании «РИА Новости». При этом каждый россиянин сократил свои траты примерно на 4 тыс. руб. и только в восьми регионах России спрос показал рост.