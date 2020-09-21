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За первые семь месяцев потребительский спрос в России упал на 6,7%

Потребительский спрос в России за первые семь месяцев 2020 года снизился в среднем на 6,7% год к году, говорится в исследовании «РИА Новости». При этом каждый россиянин сократил свои траты примерно на 4 тыс. руб. и только в восьми регионах России спрос показал рост.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса

За первые шесть месяцев 2020 года потребительский спрос вырос только в восьми регионах. В двух субъектах Федерации он остался неизменным, а в оставшихся 75 — упал.
РИА Новости17:00
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Аргументы и Факты

За первые семь месяцев 2020 года потребительский спрос в РФ упал на 6,7%

Аргументы и Факты04:29
Российская газета

В восьми регионах страны зафиксирован рост потребительской активности

Российская газета03:46
РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса

РИА Новости17:00
Lenta.ru

Определена глубина падения потребительского спроса в России

Lenta.ru03:13
ПРАЙМ

Определена глубина падения потребительского спроса в России

ПРАЙМ04:08
Коммерсантъ

«РИА Новости»: потребительский спрос в первом полугодии вырос в восьми регионах

Коммерсантъ00:54
БИЗНЕС Online

Потребительский спрос в Татарстане упал более чем на 8%

БИЗНЕС Online03:17

На бирже протестировали новый способ торговли нефтью Urals

«Зарубежнефть» впервые продала на экспорт три танкерные партии нефти Urals (300 тыс. т) на онлайн-аукционе, который организовала Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), сообщила биржевая пресс-служба в понедельник, 21 сентября.
На бирже протестировали новый способ торговли нефтью Urals
РБК07:57
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufa05:43
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Белорусская оппозиция призвала к диалогу власти и общества

Представитель белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, выступая в понедельник перед депутатами Европейского парламента в Брюсселе, призвала к диалогу общества и власти в Белоруссии при посредничестве ЕС, США и России.
РИА Новости08:55
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В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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Nziv: В качестве компенсации за мирное соглашение Израиль направил США список вооружений для приобретения

Израильский информационный портал Nziv выходит с материалом, в котором сообщается об своеобразной компенсации Израилем за предложенную США сделку - когда государство пошло на соглашение с некоторыми арабскими странами.
Военное обозрение09:04