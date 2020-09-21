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Российская газета
Российская газета

В восьми регионах страны зафиксирован рост потребительской активности

В восьми регионах страны зафиксирован рост потребительской активности. Это значит, что за год траты граждан там не только не уменьшились, но и увеличились, что свидетельствует либо о росте доходов, либо об изменении модели потребительского поведения.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса

За первые шесть месяцев 2020 года потребительский спрос вырос только в восьми регионах. В двух субъектах Федерации он остался неизменным, а в оставшихся 75 — упал.
РИА Новости17:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Определена глубина падения потребительского спроса в России

Lenta.ru03:13
Российская газета

В восьми регионах страны зафиксирован рост потребительской активности

Российская газета03:46
БИЗНЕС Online

Потребительский спрос в Татарстане упал более чем на 8%

БИЗНЕС Online03:17
Аргументы и Факты

За первые семь месяцев 2020 года потребительский спрос в РФ упал на 6,7%

Аргументы и Факты04:29
ПРАЙМ

Определена глубина падения потребительского спроса в России

ПРАЙМ04:08
Коммерсантъ

«РИА Новости»: потребительский спрос в первом полугодии вырос в восьми регионах

Коммерсантъ00:54
РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса

РИА Новости17:00

В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери

Санкт-Петербург, 21 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери.
В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери
REGNUM05:05
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Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Газета.Ru05:40
44

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
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ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
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МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Российская газета05:52
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
1,1K

Где в Самарской области нашли 115 новых больных коронавирусом за сутки

Напомним, что за весь период с момента начала пандемии и по 19 сентября в Самарской области заболели новой инфекцией 10550 человек, из них 8210 выздоровели, 172 скончались, остальные в настоящий момент проходят лечение.
Evo-rus.com19 сентября в 07:29
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
1,1K

«Досье»: Часть контрабандного кокаина из «аргентинского дела» могла предназначаться российским депутатам и сенаторам

Ранее Ковальчук утверждал, что оставил в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигареты и спиртные напитки, а в подмене их на кокаин обвинил американские спецслужбы.
Эхо Москвы05:31
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