В восьми регионах страны зафиксирован рост потребительской активности. Это значит, что за год траты граждан там не только не уменьшились, но и увеличились, что свидетельствует либо о росте доходов, либо об изменении модели потребительского поведения.

С чего всё началось Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса За первые шесть месяцев 2020 года потребительский спрос вырос только в восьми регионах. В двух субъектах Федерации он остался неизменным, а в оставшихся 75 — упал. РИА Новости 17:00