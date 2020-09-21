Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Retailer.ru
Retailer.ru

За первые семь месяцев потребительский спрос в России упал на 6,7%

Потребительский спрос в России за первые семь месяцев 2020 года снизился в среднем на 6,7% год к году, говорится в исследовании «РИА Новости». При этом каждый россиянин сократил свои траты примерно на 4 тыс. руб. и только в восьми регионах России спрос показал рост.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса

За первые шесть месяцев 2020 года потребительский спрос вырос только в восьми регионах. В двух субъектах Федерации он остался неизменным, а в оставшихся 75 — упал.
РИА Новости17:00
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

За первые семь месяцев 2020 года потребительский спрос в РФ упал на 6,7%

Аргументы и Факты04:29
Российская газета

В восьми регионах страны зафиксирован рост потребительской активности

Российская газета03:46
РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса

РИА Новости17:00
Lenta.ru

Определена глубина падения потребительского спроса в России

Lenta.ru03:13
ПРАЙМ

Определена глубина падения потребительского спроса в России

ПРАЙМ04:08
Коммерсантъ

«РИА Новости»: потребительский спрос в первом полугодии вырос в восьми регионах

Коммерсантъ00:54
БИЗНЕС Online

Потребительский спрос в Татарстане упал более чем на 8%

БИЗНЕС Online03:17

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса для амбулаторного лечения "Арепливир" обусловлена спасением с помощью него жизней пациентов, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый 21 сентября.
Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Известия06:42
1K

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
1,5K

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26

Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации

Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовали взыскать с него 1,5 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного им убийством их родственников, сообщили «РИА Новости».
Ведомости05:51
612

ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
46

Танины из состава хурмы могут снижать контагиозность коронавируса

Сотрудники медицинского университета Нара в ходе экспериментов установили, что дубильные вещества в составе хурмы препятствуют контагиозности, то есть способности передаваться от зараженных организмов к здоровым.
Evo-rus.com05:22
16

«Запрещается использование на территории РФ протоколов шифрования». Минцифра представила поправки о «маскирующих протоколах»

«Нарушение запрета использования в РФ протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) Интернет-страницы или сайта в сети «Интернет», влечет приостановление функционирования Интернет-ресурса в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения данного нарушения уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти», — гласит законопроект.
Фонтанка.Ру10:13

В Саратовской области из-за коронавируса частично закрыли 20 школ

Полностью закрытыми на карантин из-за случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остаются пять саратовских школ: №14 в Вольске, им. Гавва в Федоровке, в Мироновке Питерского района, №3 в Балашове и школа в с. Логиновка Краснокутского района.
Kursk.com09:33
2