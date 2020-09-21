За первые семь месяцев потребительский спрос в России упал на 6,7%
Потребительский спрос в России за первые семь месяцев 2020 года снизился в среднем на 6,7% год к году, говорится в исследовании «РИА Новости». При этом каждый россиянин сократил свои траты примерно на 4 тыс. руб. и только в восьми регионах России спрос показал рост.В источнике
С чего всё началось
Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса
За первые шесть месяцев 2020 года потребительский спрос вырос только в восьми регионах. В двух субъектах Федерации он остался неизменным, а в оставшихся 75 — упал.
РИА Новости17:00
Подробнее о событии