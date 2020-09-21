За первые семь месяцев потребительский спрос в России упал на 6,7%
Только в 8 субъектах Российской Федерации зафиксирован рост спроса. Отмечается, что за семь месяцев этого года каждый гражданин России сократил свои траты примерно на 4 000 рублей.В источнике
С чего всё началось
Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса
За первые шесть месяцев 2020 года потребительский спрос вырос только в восьми регионах. В двух субъектах Федерации он остался неизменным, а в оставшихся 75 — упал.
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За первые семь месяцев 2020 года потребительский спрос в РФ упал на 6,7%
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«РИА Новости»: потребительский спрос в первом полугодии вырос в восьми регионах
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