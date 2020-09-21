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Evo-rus.com
Evo-rus.com

За первые семь месяцев потребительский спрос в России упал на 6,7%

Только в 8 субъектах Российской Федерации зафиксирован рост спроса. Отмечается, что за семь месяцев этого года каждый гражданин России сократил свои траты примерно на 4 000 рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса

За первые шесть месяцев 2020 года потребительский спрос вырос только в восьми регионах. В двух субъектах Федерации он остался неизменным, а в оставшихся 75 — упал.
РИА Новостивчера в 17:00
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Аргументы и Факты

За первые семь месяцев 2020 года потребительский спрос в РФ упал на 6,7%

Аргументы и Фактывчера в 04:29
Коммерсантъ

«РИА Новости»: потребительский спрос в первом полугодии вырос в восьми регионах

Коммерсантъвчера в 00:54
БИЗНЕС Online

Потребительский спрос в Татарстане упал более чем на 8%

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:17
Lenta.ru

Определена глубина падения потребительского спроса в России

Lenta.ruвчера в 03:13
ПРАЙМ

Определена глубина падения потребительского спроса в России

ПРАЙМвчера в 04:08
Российская газета

В восьми регионах страны зафиксирован рост потребительской активности

Российская газетавчера в 03:46
РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса

РИА Новостивчера в 17:00

Сергей Первушин: «„Тамбов“ для „Спартака“, как красная тряпка для быка»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, какой был план на игру 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива», а также отметил, что с нетерпением ждем следующего матча со «Спартаком».
Матч ТВвчера в 15:41

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufaвчера в 05:43
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Абрамович тайно покупал игроков, не принадлежащих «Челси»

Согласно документам FinCEN (подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США), российский бизнесмен посредством офшорной компании Leiston Holdings приобретал права на футболистов, которые выступали за другие клубы.
Soccer.ruвчера в 16:23

В Донбассе задержаны планировавшие похищение итальянца украинцы

В ЛНР задержаны два украинца, намеревавшихся похитить итальянца Андреа Пальмери, который координировал работу Итальянского центра в республике, сообщили в МВД Луганской народной республики.
Взгляд.рувчера в 12:08

Минздрав России разрешил испытания ещё одной вакцины от коронавируса

«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук», — сообщили в ведомстве.
RT на русском17:28
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