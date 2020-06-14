Армия и оружие
Lenta.ruЗа погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США
Армия США пыталась следить за погружением российского глубоководного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, рассказали в эфире телеканала «Звезда» представители конструкторского бюро «Рубин» и Фонда перспективных исследований. Выдержки из их монологов приводит РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Шоу-бизнес
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM 08:09
Футбол
«Локомотив» одержал первую победу под руководством Марко Николича
Московский "Локомотив" в рамках товарищеского матча обыграл "Тамбов" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч на 61-й минуте забил полузащитник Дмитрий Рыбчинский.
Вести.Ru 10:40
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Транспорт
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада Победы
Коммерсантъ вчера в 21:30
Политика
Помощник Трампа заявил о начале восстановления экономики США
Процесс в ближайшее время ускорится, заявил 14 июня в эфире CNN советник президента США Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу.
Известия 12:55
Политика
Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула
Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru вчера в 10:12
Авто
Представили обновлённые BMW Alpina B5 и D5 S
Новые BMW Alpina B5 и D5 S получили модернизированную светотехнику, а также увеличенную радиаторную решётку.
Тарантас Ньюс 11 июня в 03:33
Гаджеты
В Сети появились фото чехлов для всех моделей iPhone 12
Сегодня интернет-ресурс Gizmochina опубликовал много фото различных чехлов, предназначенных для iPhone 12 всех размеров.
3DNews 12 июня в 12:24
Игры
Бесплатная Rayman Redemption выйдет 19 июня
Релиз платформера Rayman Redemption состоится 19 июня. Игру можно будет бесплатно скачать всем желающим.
CyberSport.ru 13:30
Экономика
Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы
Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы Дальневосточные рыбодобытчики недовольны ограничениями на использование участков, они просят разрешить разводить рыбу и там, где идет промысел.
Коммерсантъ 18:00
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Общество
Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
Здоровье
Ещё 167 пациентов с коронавирусом выявлено в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 14 июня, за сутки число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ростовской области возросло на 167.
Kursk.com 05:00
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 15:07
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
Экономика
Поглощение мелких электросетевых компаний оплатят потребители
Поглощение мелких электросетевых компаний оплатят потребители Зачистка рынка от мелких частных электросетевых компаний все-таки может привести к росту сетевых тарифов выше инфляции.
Коммерсантъ 18:00
Авто
На базе Ford Transit сделали кемпер
Компания Leisure Travel Vans представила новый автодом, в основу которого лет американский фургон Ford Transit.
32CARS.ru 06:54
Хоккей
«Матч ТВ» призвал голосовать по поправкам в Конституцию, использовав сюжет финала хоккейной Олимпиады
Российский федеральный канал «Матч ТВ» призвал зрителей принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Bookmaker-ratings.ru 14:49
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
Экономика
Банковских клиентов потянуло к живому общению с менеджерами
Банковских клиентов потянуло к живому общению с менеджерами Клиенты, привыкшие за два месяца самоизоляции к онлайн-обслуживанию, после снятия большинства ограничений постепенно возвращаются в отделения банков.
Коммерсантъ 18:00
Футбол
Каррагер рассказал, почему «Ливерпуль» не купит Вернера
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о том, почему клуб вышел из борьбы за форварда «Лейпцига» Тимо Вернера.
Metaratings 13:22
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Политика
Путин объяснил важность социальных поправок в Конституцию
Поправки, связанные с социальной поддержкой, следует внести в Конституцию России, чтобы социальные вопросы "не забылись и не были потом вычищены из практической жизни", заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". Об этом сообщает портал Вести.Ru.
Газета.Ru 07:17