Армия США пыталась следить за погружением российского глубоководного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, рассказали в эфире телеканала «Звезда» представители конструкторского бюро «Рубин» и Фонда перспективных исследований. Выдержки из их монологов приводит РИА Новости.

За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США

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