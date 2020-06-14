Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЗа погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США

Армия США пыталась следить за погружением российского глубоководного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, рассказали в эфире телеканала «Звезда» представители конструкторского бюро «Рубин» и Фонда перспективных исследований. Выдержки из их монологов приводит РИА Новости.
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