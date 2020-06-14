Армия и оружие

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Американский крейсер и разведывательные самолеты пытались следить за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь" в Марианскую впадину, рассказали телеканалу "Звезда" представители центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" и Фонда перспективных исследований.
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