Американский крейсер и разведывательные самолеты пытались следить за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь" в Марианскую впадину, рассказали телеканалу "Звезда" представители центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" и Фонда перспективных исследований.

США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

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