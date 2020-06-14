Армия и оружие
РИА НовостиСША пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Американский крейсер и разведывательные самолеты пытались следить за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь" в Марианскую впадину, рассказали телеканалу "Звезда" представители центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" и Фонда перспективных исследований.
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Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
Космос
Астрономы обнаружили возможный источник необычных космических сигналов
Наблюдения показали, что у магнитаров яркие вспышки способны сопровождаться потоками радиоизлучения, что может помочь в объяснении механизмов возникновения FRB (необычных радиоимпульсов в несколько миллисекунд, сопровождающихся выбросом в космическое пространство большого количества энергии, которую в течение нескольких десятков тысяч лет излучает Солнце).
ГТРК Самара 11 июня в 17:32
Общество
Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля
Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что страна открывает авиасообщение в полном объёме с 1 июля.
RT на русском 13:38
Здоровье
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Наиболее опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса являются места скопления людей, такие как офисы, кинотеатры, религиозные учреждения и театры.
РИА Новости 12:34
Общество
В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке
RT на русском вчера в 00:30
Экономика
Бизнес просит устранить коллизию с ОКВЭД для получения господдержки
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин направил письмо председателю Правительства Михаилу Мишустину с просьбой устранить правовую коллизию, из-за которой предприятия с трёхзначным кодом ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) не могут получить господдержку.
Парламентская газета вчера в 09:11
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в подмосковной Кубинке совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России; в настоящее время начинается Божественная литургия.
РИА Новости 02:57
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета 05:19
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
Накануне в Сети появились снимки голливудской актрисы, сделанные её сыном Ноксом.
7Дней.ру 02:00
Теннис
Джокович обыграл Александра Зверева на выставочном турнире в Белграде
Первая ракетка мира серб Новак Джокович переиграл немца Александра Зверева, занимающего седьмое место в рейтинге ATP, на выставочном теннисном турнире в Белграде.
РИА Новости 11:51
Футбол
Леонардо: «Не верю, что этим летом будут сделки на сумму 100 млн евро»
Ранее предполагалось, что чемпионы Франции предложат по 100 млн евро за Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» и Калиду Кулибали из «Наполи».
Евро-футбол.ру 13:43
Общество
Nickelodeon намекнул, что Губка Боб может быть геем
Газета.Ru 05:43
Политика
Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула
Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru вчера в 10:12
Наука
Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
В ходе проведенного исследования удалось обнаружить, что на границе мантии и ядра находятся огромные аномальные зоны.
Экономика сегодня вчера в 14:04
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10
Футбол
«Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича
Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 10:01
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Футбол
Азар выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Эйбаром»
Мадридский "Реал" и "Эйбар" определились со стартовыми составами на матч 28-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 13:20
Происшествия
Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
Lenta.ru 09:15
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Общество
СМИ подсчитали доходы Ефремова
РИА Новости 12:45
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Происшествия
Сотрудник ФСИН пришел с проверкой в квартиру Михаила Ефремова
Аргументы недели 12:00
Происшествия
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
ТАСС 10:45
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии компании.
Evo-rus.com 11 июня в 12:12