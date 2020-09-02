В федеральной прокуратуре ФРГ прокомментировали ситуацию с Навальным

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определённого лица или было ли оно связано с определённым вопросом», — отмечается в ответе ведомства на запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального.