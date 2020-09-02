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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

В августе АЭВТ обратилась в Минтранс РФ из-за резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах. Стоимость керосина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января - июня составил 121 млрд рублей. Такие данные ТАСС привели в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
ТАСС03:22
Подробнее о событии
РБК

Убыток российских авиакомпаний в первом полугодии превысил ₽120 млрд

РБК13:38
Lenta.ru

Подсчитаны многомиллиардные потери российских авиакомпаний

Lenta.ru07:42
Вести.Ru

Назван убыток российских авиакомпаний за полгода коронакризиса

Вести.Ru05:50
News.ru

Авиакомпании РФ за полгода потеряли 121 млрд руб. на пассажироперевозках

News.ru04:21
Коммерсантъ

Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

Коммерсантъ04:13
Известия

АЭВТ назвала убыток авиакомпаний за первое полугодие 2020 года

Известия03:53
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

ТАСС03:22

В федеральной прокуратуре ФРГ прокомментировали ситуацию с Навальным

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определённого лица или было ли оно связано с определённым вопросом», — отмечается в ответе ведомства на запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального.
RT на русском03:42
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Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне геополитических рисков, выросших после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".
Интерфакс12:36
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
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Группа Metallica установила рекорд чарта Billboard

Теоретически Metallica могла бы стать коллективом, занимавшим первую строчку рок-чарта Billboard в течение пяти десятилетий, но 1980-х артистам не удалось стать лидерами по продажам синглов и альбомов, отмечает Consequence of Sound.
News.ru11:59