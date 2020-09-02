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За полгода убыток российских авиакомпаний превысил 121 млрд рублей

С января по июнь этого года российские авиаперевозчики понесли убытки от пассажирских перевозок в размере 121 млрд рублей. Прогнозируется, что по итогам 2020 года операционный убыток авиакомпаний РФ может достичь 300 млрд рублей. При этом в прошлом году убыток составил 38 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января - июня составил 121 млрд рублей. Такие данные ТАСС привели в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
ТАСС03:22
Подробнее о событии
РБК

Убыток российских авиакомпаний в первом полугодии превысил ₽120 млрд

РБК13:38
Lenta.ru

Подсчитаны многомиллиардные потери российских авиакомпаний

Lenta.ru07:42
News.ru

Авиакомпании РФ за полгода потеряли 121 млрд руб. на пассажироперевозках

News.ru04:21
Вести.Ru

Назван убыток российских авиакомпаний за полгода коронакризиса

Вести.Ru05:50
Коммерсантъ

Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

Коммерсантъ04:13
Известия

АЭВТ назвала убыток авиакомпаний за первое полугодие 2020 года

Известия03:53
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

ТАСС03:22

Американское СМИ рассказало о «нападках» России на психику Байдена

В документе, согласно телеканалу, упоминаются попытки Ирана и Китая критиковать президента США Дональда Трампа, но основное внимание сосредоточено на "нападках" РФ на психическое здоровье Байдена.
РИА Новости14:34

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля

Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).
Известия05:51
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Поветкин: хочу побоксировать с Фьюри и Джошуа и стать чемпионом мира

Временный чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Александр Поветкин рассказал, что у него есть желание выйти на ринг с чемпионами мира британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, и добавил, что намерен стать чемпионом мира.
Чемпионат05:01
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Глава Минздрава призвал жителей региона соблюдать меры безопасности

В ходе визита в Приангарье министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил подготовку лечебных учреждений к работе в условиях пандемии, а также отметил своевременность всех положенных медикам выплат за борьбу с коронавирусом.
Областная газета (г. Иркутск)03:05
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Sony выпустила новый рекламный ролик PlayStation 5

Помимо игр, в рекламном ролике подчеркиваются различные улучшения консоли PlayStation 5. В частности речь идет о тактильной обратной связи контроллера DualSense, адаптивных триггерах, а также о новом мощном 3D-звуке.
МИТвчера в 15:17
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