За полгода убыток российских авиакомпаний превысил 121 млрд рублей

С января по июнь этого года российские авиаперевозчики понесли убытки от пассажирских перевозок в размере 121 млрд рублей. Прогнозируется, что по итогам 2020 года операционный убыток авиакомпаний РФ может достичь 300 млрд рублей. При этом в прошлом году убыток составил 38 млрд рублей.