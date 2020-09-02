За полгода убыток российских авиакомпаний превысил 121 млрд рублей
С января по июнь этого года российские авиаперевозчики понесли убытки от пассажирских перевозок в размере 121 млрд рублей. Прогнозируется, что по итогам 2020 года операционный убыток авиакомпаний РФ может достичь 300 млрд рублей. При этом в прошлом году убыток составил 38 млрд рублей.В источнике
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Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей
Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января - июня составил 121 млрд рублей. Такие данные ТАСС привели в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
ТАСС03:22
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