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Соловей.Инфо
Соловей.Инфо

За полгода убыток российских авиакомпаний превысил 121 млрд рублей

По итогам января - июня убыток авиакомпаний России от пассажирских перевозок составил 121 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Причиной убытка стала пандемия коронавируса, которая ударила по объемам перевозок.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января - июня составил 121 млрд рублей. Такие данные ТАСС привели в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
ТАССвчера в 03:22
Подробнее о событии
РБК

Убыток российских авиакомпаний в первом полугодии превысил ₽120 млрд

РБКвчера в 13:38
Коммерсантъ

Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

Коммерсантъвчера в 04:13
Вести.Ru

Назван убыток российских авиакомпаний за полгода коронакризиса

Вести.Ruвчера в 05:50
News.ru

Авиакомпании РФ за полгода потеряли 121 млрд руб. на пассажироперевозках

News.ruвчера в 04:21
Lenta.ru

Подсчитаны многомиллиардные потери российских авиакомпаний

Lenta.ruвчера в 07:42
Известия

АЭВТ назвала убыток авиакомпаний за первое полугодие 2020 года

Известиявчера в 03:53
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

ТАССвчера в 03:22

Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля

Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).
Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля
Известиявчера в 05:51
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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В Екатеринбурге открылась выставка-фильм о Великой Отечественной войне

Создатели хотели погрузить зрителя и провести его дорогами войны по всем залам так, чтобы он проникся реальными историями людей и сопереживал им. В залах выставки посетители могут окунуться в жизнь людей блокадного Ленинграда, концлагеря, на линию фронта или в лес к партизанам.
ТагилСити.ру01:43

Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ18:12
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Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфаксвчера в 19:38
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В Минкультуры отреагировали на претензии к новому фильму о Цое

Ранее отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цой обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором назвали фильм "пошлым зрелищем" и попросили главу государства организовать проверку и принять меры.
Газета.Ru01:19

Названы регионы с разбогатевшими за время коронавируса жителями

Аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza по результатам проведенного исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру») назвала регионы России, жители которых сумели разбогатеть и увеличить доходы за время пандемии корнавируса.
Lenta.ru01:14

«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле Екатеринбурге, пишет портал "E1.ru".
РИА Новости00:16
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