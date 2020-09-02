За полгода убыток российских авиакомпаний превысил 121 млрд рублей
По итогам января - июня убыток авиакомпаний России от пассажирских перевозок составил 121 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Причиной убытка стала пандемия коронавируса, которая ударила по объемам перевозок.В источнике
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Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей
Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января - июня составил 121 млрд рублей. Такие данные ТАСС привели в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
ТАССвчера в 03:22
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