В Екатеринбурге открылась выставка-фильм о Великой Отечественной войне

Создатели хотели погрузить зрителя и провести его дорогами войны по всем залам так, чтобы он проникся реальными историями людей и сопереживал им. В залах выставки посетители могут окунуться в жизнь людей блокадного Ленинграда, концлагеря, на линию фронта или в лес к партизанам.