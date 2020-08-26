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Российская газета
Российская газета

За полгода в России выдано микрозаймов на 175-185 млрд рублей

Портфель микрозаймов по итогам II квартала 2020 года сократился на 5-10% и составил 175-185 млрд рублей. Такую оценку приводит агентство "Эксперт РА".В источнике
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Банки.ру

«Эксперт РА»: портфель МФО сократился во II квартале до уровня начала года

Банки.ру14:45
Urbc.Ru

«Эксперт РА»: Объем выданных микрозаймов в РФ в I полугодии сократился на 5-10%

Urbc.Ru04:30
Финмаркет

Портфель МФО во 2-м квартале снизился до уровня начала года - «Эксперт РА»

Финмаркет05:14
Российская газета

За полгода в России выдано микрозаймов на 175-185 млрд рублей

Российская газета04:34
Коммерсантъ

Банковские клиенты не помогли рынку МФО

Коммерсантъ14:36
Vgudok

Лизинг не заразил РЖД COVID-19. Объёмы рынка сильно просели из-за пандемии и связанных с ней ограничений

Vgudok17:55
Независимая газета

Россияне не могут вернуть четверть сданных в ломбард вещей

Независимая газетавчера в 13:19

Sony анонсировала смартфон Xperia 8 Lite

Смартфон Sony Xperia 8 Lite построен на однокристальной системе Snapdragon 630, оснащается 6-дюймовым ЖК-экраном Full HD+ с соотношением сторон 21:9. В основную камеру включены датчики изображения на 12 и 8 Мп, объективы с диафрагмой F/1,8 и F/2,4. Из рекламных тизеров ясно, что камера Xperia 8 Lite предоставит высококлассные фотографии с подчеркнутым объектом.
Anonsens03:20
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Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInform08:25
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Минобрнауки: стоимость обучения в вузах останется на уровне 2019 года

Учебный год почти во всех российских вузах начнется с 1-го сентября в очном формате, стоимость обучения сохранится на уровне прошлого года, сообщает ОТР со ссылкой на министра образования и науки РФ Валерия Фалькова.
Общественное телевидение России15:35
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в пять тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
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