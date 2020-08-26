«Al Jazeera, которой удалось получить документы Республики Кипр, носящие конфиденциальный характер, предприняла атаку против нашей страны путем искажения фактов и введения в заблуждение», — заявил Нурис.
Смартфон Sony Xperia 8 Lite построен на однокристальной системе Snapdragon 630, оснащается 6-дюймовым ЖК-экраном Full HD+ с соотношением сторон 21:9. В основную камеру включены датчики изображения на 12 и 8 Мп, объективы с диафрагмой F/1,8 и F/2,4. Из рекламных тизеров ясно, что камера Xperia 8 Lite предоставит высококлассные фотографии с подчеркнутым объектом.
Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
Учебный год почти во всех российских вузах начнется с 1-го сентября в очном формате, стоимость обучения сохранится на уровне прошлого года, сообщает ОТР со ссылкой на министра образования и науки РФ Валерия Фалькова.
Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
Надбавка в пять тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.