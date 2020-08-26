Минобрнауки: стоимость обучения в вузах останется на уровне 2019 года

Учебный год почти во всех российских вузах начнется с 1-го сентября в очном формате, стоимость обучения сохранится на уровне прошлого года, сообщает ОТР со ссылкой на министра образования и науки РФ Валерия Фалькова.