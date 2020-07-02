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Политика Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами» Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. 1

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Происшествия 24 человека погибли при нападении в центральной Мексике Ранее, 6 июня, десять человек погибли при нападении боевиков на центр для реабилитации наркоманов в Ирапуато.

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Общество Число заболевших коронавирусом в Хабаровском крае растет ИЦК, лучше всего дела с заболеваемостью COVID-19 обстоят на Сахалине При этом картина в Хабаровском крае все равно далека от спокойной, пика заболеваемости так и не видать, а очередная вспышка инфекции отмечена в детском саду, где заболел один из воспитанников.