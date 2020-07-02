Общество
RT на русскомПоправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 95% протоколов.
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