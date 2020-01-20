Политика

Life.ruLife.ruЗа поправки в конституцию россиянам предложат голосовать целиком

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, предложенное президентом Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию, может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком

Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком, сказал РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости11:37

Подробнее о событии

Россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком

РИА Новости11:37

В Совфеде назвали возможные сроки голосования по поправкам в Конституцию

РБК11:45

Клишас рассказал о правилах голосования по поправкам в Конституцию России

Известия11:44

Названы принципы голосования по поправкам к Конституции

Lenta.ru12:28

Россиянам предложат проголосовать за поправки в Конституцию целиком

Московский Комсомолец12:22

Россияне смогут проголосовать за весь пакет конституционных поправок

News.ru11:41

Россияне будут голосовать за весь проект поправок в Конституцию целиком

Газета.Ru12:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Политика

The Guardian назвала имя нового лидера ИГ

Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Интерфакс 16:30
Политика

Чайка покидает пост генпрокурора

Народные новости 05:36
Политика

Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
РИА Новости 15:45
Футбол

«Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» в контрольном матче

Футболисты «Ростова» и узбекистанского «Пахтакора» не выявили победителя в контрольном матче.
Sport24.ru 09:39
Технологии

Мессенджер WhatsApp скачали для Android-устройств больше 5 млрд раз

Число скачиваний мессенджера WhatsApp для Android-устройств превысило 5 млрд, что поставило его в один ряд с самыми популярными приложениями и социальными сетями в мире.
Актуальные Новости 01:08
Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости вчера в 03:14
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии 80 тысяч тонн нефти

REGNUM 16:54
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
Общество

Рядом с посольством США в Багдаде упали две ракеты

В иракской столице недалеко от американского посольства упали две ракеты, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.
Коммерсантъ 17:20
Игры

Разработчики Dying Light 2 решили отложить релиз игры

Разработчики игры Dying Light 2 из польской студии Techland сообщили, что они вынуждены отложить дату её релиза.
REGNUM 11:51
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «потеряли» российского лидера Владимира Путина на церемонии фотографирования в рамках международной конференции по Ливии в Берлине.
Lenta.ru вчера в 18:36
Общество

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 14:25
Шоу-бизнес

Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа

Напомним, в середине сентября прошлого года Паулина Андреева вышла замуж за наследника знаменитой фамилии и известного режиссера Федора Бондарчука.
Uznayvse.ru 04:54
Политика

Киев ждет комментария по размещению «тризуба» в пособии по экстремизму

Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.
РИА Новости 09:08
Кино

Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактёров США за лучшую роль

Американский актёр Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль».
RT на русском 00:42
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби

ТАСС 17:00
Общество

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Ведомости 02:26
Кино

Лучшие мультфильмы Хаяо Миядзаки покажут на Netflix

Культуромания 08:35
Общество

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Газета.Ru 11:50
Хоккей

Александр Овечкин обошел Марио Лемье по голам в НХЛ

Вести.Ru 18 января в 15:23
Общество

В России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах

В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
REGNUM 04:53
Общество

Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».
РБК 16:36
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Туапсинские вести 03:19
Происшествия

В Судане семь человек погибли при взрыве на свадьбе

Не менее семи человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в понедельник вечером в столице Судана Хартуме.
Российская газета 16:54
Общество

Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
РИА Новости 05:26
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Космос

Ученые обнаружили место зарождения магнитных бурь

Учёные проанализировали данные NASA и обнаружили место зарождения магнитных бурь.
OAnews 03:01
Общество

Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году

Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году.
АСТВ 00:32
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Армия и оружие

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Известия 15:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клишас Андрей Александрович
Российский политик
Российский политический деятель, предприниматель-миллионер. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Красноярского края с 19 марта 2012 года. Доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное