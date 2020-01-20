Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком, сказал РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, предложенное президентом Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию, может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком.

За поправки в конституцию россиянам предложат голосовать целиком

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