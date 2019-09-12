Общество

Вести.RuВести.RuЗа последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года

Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
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Андрей Коротаев
Общая тенденция идет к тому, что возраст этот будет сдвигаться. Мы знаем, что 20-летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних.
— Андрей Коротаев, российский учёныйРоссийская газета 04:50
с чего всё началось

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года. За почти десять лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года.
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