Общество
ИзвестияРосстат назвал средний возраст жителей России
Росстат сообщил, что средний возраст гражданина России составил 40,02 года. Отмечается, что самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя — 28,68 года.
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Средний возраст 40 лет — это возраст нормальный, характерный для большинства развитых стран. Можно быть уверенным, что общая тенденция идёт к тому, что возраст этот будет сдвигаться.
— Андрей Коротаев, российский учёныйПарламентская газета 07:55
с чего всё началось
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года. За почти десять лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года.RT на русскомвчера в 23:00
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