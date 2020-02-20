Экономика
Телеканал 360°За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза
За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
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с чего всё началось
За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».Известия16:01
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