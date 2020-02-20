Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
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с чего всё началось

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
Известия16:01

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За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

Телеканал 360°20:15

Зарплаты в России растут быстрее цен – Известия

Аргументы и Факты19:03

Зарплаты жителей России за десять лет увеличились в 2,5 раза

REGNUM18:34

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Lenta.ru18:33

Зарплаты россиян за 10 лет выросли в два с половиной раза

URA.Ru17:43

«Известия»: Зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

РЕН ТВ16:23

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Известия16:01
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

Российская газета 19:56
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«Ак Барс» сыграет в Казани с омским «Авангардом»

TatCenter 17 февраля в 10:34
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Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Происшествия

Расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии

Убийца 18-летней девушки, который в октябре прошлого года расчленил ее труп, приговорен к 14 годам колонии особого режима.
Московский Комсомолец Чита 03:26
Гаджеты

Новые неттопы GIGABYTE Brix используют процессоры Intel Comet Lake-U

3DNews вчера в 22:24
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Piter.tv 01:51
Политика

Мадуро объявил ЧС в нефтяной отрасли из-за американских санкций

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайную энергетическую ситуацию, чтобы защитить нефтяную промышленность от «империалистической агрессии», передает El Nacional.
РБК 20:50
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
Моя Москва.онлайн 03:09
Происшествия

В Канаде два человека погибли при столкновении 200 автомобилей

В канадском Монреале в аварии с участием 200 автомобилей погибли два человека.
Российская газета 20:59
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
BFM.ru вчера в 04:40
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
Происшествия

В Германии в кальянных застрелили восемь человек

Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.
РБК 18:14
Хоккей

Овечкин силовым приемом опрокинул соперника через борт

Рамблер вчера в 02:27
Единоборства

«Моя двухлетняя дочь бьёт сильнее». Уайлдер посмеялся над Фьюри

Моя двухлетняя дочь бьёт сильнее, чем он.
Чемпионат 08:00
Технологии

В Microsoft признали опасным последнее обновление Windows 10

Компания Microsoft сообщила, что знает о проблемах, которые возникают у пользователей после обновления Windows 10 (под номером KB4524244).
Деловое.ТВ 14:56
Музыка

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Lenta.ru вчера в 19:18
Гаджеты

VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD

Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Faktom вчера в 12:10
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета 20:04
Политика

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что продолжает работать с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым, несмотря на смену его деятельности.
RT на русском 19:33
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском 12:50
Общество

На Алтае из-за метелей перекрыли трассы

По данным синоптиков, 19 и 20 февраля в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду, мокрый снег, гололед, продолжительные метели.
Российская газета 07:03
Происшествия

Двое россиян покинули судно Diamond Princess в Японии

Двое россиян сошли в среду днем с круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама после того, как был снят двухнедельный карантин, введенный из-за нового коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:19
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Футбол

«Рубин» проиграл «Кайрату» на сборе в Белеке

Советский спорт 09:47
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Общество

Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели

Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Известия 13:06
Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Исключением стали рыбные консервы, но консервированный лосось, который производится на Аляске, не поставляется в Россию в значительных количествах, указывает ASMI.
РБК 21:00
Культура

В Кремлёвском дворце состоится празднование Восточного Нового года

25 и 26 февраля в Кремле впервые состоится празднование Сагаалгана (Восточного Нового года).
Pravda.Ru 17 февраля в 11:58
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 17 февраля в 09:54
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