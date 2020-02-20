Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
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Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
Известия16:01

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За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

Телеканал 360°20:15

Зарплаты в России растут быстрее цен – Известия

Аргументы и Факты19:03

Зарплаты россиян за 10 лет выросли в два с половиной раза

URA.Ru17:43

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Lenta.ru18:33

Зарплаты жителей России за десять лет увеличились в 2,5 раза

REGNUM18:34

«Известия»: Зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

РЕН ТВ16:23

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Известия16:01
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Общество

В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии

Известия 14:54
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 11:52
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
Инфорос 11:56
Футбол

Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.
Чемпионат 03:32
Авто

Как банальный перелив масла убивает моторы

Одни делают поправку на угар, свойственный многим современным моторам (мол, лишнее всё равно сгорит), другие с недоверием относятся к мастерам и считают, что их обманули (недолив до максимального значения в большинстве случаев - это примерно стакан масла), и требуют долить "до верха".
Quto.ru вчера в 08:32
Общество

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

В рекомендация комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
РБК 15:04
Футбол

Соболев и Дьяков заявлены за «Спартак-2»

Спорт БИЗНЕС Online 04:28
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Российская газета 19:56
Политика

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
RT на русском 17:57
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Коммерсантъ 21:59
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
РИА Новости 20:36
Экономика

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Известия 17 февраля в 19:23
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru 07:43
Общество

Производители электроники попросили преференций при госзакупках

Отечественные производители высокотехнологичной продукции попросили правительство ввести при закупках госорганами 15-процентные ценовые преференции на все виды товаров и услуг, говорится в письме Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) вице-премьеру Юрию Борисову, копия есть у РБК.
Коммерсантъ 22:31
Общество

В военной части на Урале смартфоны солдат приколотили гвоздями на доску позора

В Свердловской области в военной части, расположенной в Елани, смартфоны солдат прибили на доску.
URA.Ru 22:15
Экономика

Титов попросил Минобороны погасить долги подрядчикам на ₽34 млрд

Всего, по подсчетам аппарата Титова, размер непогашенных долгов перед подрядчиками Спецстроя составляет минимум 34 млрд руб. В аппарате бизнес-омбудсмена сообщили РБК, что к ним обратились несколько пострадавших компаний, долг бывших "дочек" Спецстроя перед ними около 600 млн руб. Среди крупнейших заявителей — компании "Пери" (" дочка" немецкой PERI Group), "Воздухотехника" и "ЭЗОИС-Юг".
РБК 00:00
Армия и оружие

ВМС США планируют создать крейсер нового поколения

Для ВМС США планируют разработать тяжелый боевой корабль нового поколения. Это будет корабль крейсерского типа.
Российская газета 04:02
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском 09:09
Авто

Экспортная Lada Riva стала настолько же редкой, как Pagani Zonda

Аналитики выяснили, что шансов встретить такой автомобиль на дороге меньше чем у культовой Pagani Zonda.
Тарантас Ньюс 12:47
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
ТАСС 18:09
Армия и оружие

Киев заявил о 25 тысячах российских военных в Донбассе

Глава Минобороны Украины Загороднюк заявил, что в Донбассе находятся 25 тысяч российских военных, передает УНИАН.
ИА Новороссия 13:40
Биатлон

Российская биатлонистка Резцова может сменить гражданство

Газета.Ru 09:41
Общество

На Алтае из-за метелей перекрыли трассы

По данным синоптиков, 19 и 20 февраля в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду, мокрый снег, гололед, продолжительные метели.
Российская газета 07:03
Общество

Путин прибыл в Петербург, чтобы почтить память Собчака

ТК Звезда 06:00
Политика

Трамп планировал помиловать Ассанжа в обмен на оправдание Москвы

Американский лидер Дональд Трамп в 2017 году предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование.
Комсомольская правда 16:21
Авто

В России Mazda отзывает почти 800 автомобилей

Новые автомобили 09:18
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия 12:39
Авто

В Питере представили обновленный Hyundai Solaris

Презентация обновленного Hyundai Solaris состоялась на петербургском заводе Hyundai.
Shraibikus News 02:56
Культура

41-й канал закрывает новостную программу и готовится к переходу на онлайн-формат

41-й же сфокусируется на развлекательных программах и прямых эфирах, которые не требуют больших затрат на производство.
Znak.com 08:02
Происшествия

Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия 10:59
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