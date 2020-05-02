В настоящее время инфицированные изолированы и получают медпомощь. На 1 мая в Кузбассе COVID-19 официально подтвержден у 143 человек, из них 18 выздоровели и выписаны, 2 — скончались. Остаются на лечении еще 123 человека с подтвержденным коронавирусом.

Еще у 15 человек в Кузбассе подтвержден коронавирус

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