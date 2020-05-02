Происшествия
Kursk.comЕще у 15 человек в Кузбассе подтвержден коронавирус
В настоящее время инфицированные изолированы и получают медпомощь. На 1 мая в Кузбассе COVID-19 официально подтвержден у 143 человек, из них 18 выздоровели и выписаны, 2 — скончались. Остаются на лечении еще 123 человека с подтвержденным коронавирусом.
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В Кузбассе за прошедшие сутки зафиксировано 10 новых случаев заболевания COVID-19
Правоохранительный портал Кузбасса00:31
В Кузбассе увеличилось число выздоровевших «коронавирусных» пациентов
Московский комсомолец Кузбасс00:19
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:53, Ашберн
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Новые четыре случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки, общее число составило 104, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:21
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Фото Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара» появились в Сети
Продюсер сиквелов "Аватара" Джон Ландау опубликовал фото со съемок. На кадры попала голливудская актриса Сигурни Уивер.
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Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
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РИА Новости вчера в 22:13
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Попова: Мишустин всё время находится на связи
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.
RT на русском вчера в 13:17
Происшествия
В Новосибирске от коронавируса погиб пятый человек
Всего по состоянию на 19:00 пятницы, 1 мая, в Новосибирске и регионе обнаружено 526 пациентов с COVID-19.
Новосибирские новости вчера в 11:03
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
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Коммерсантъ вчера в 14:45
Футбол
Смертин винит себя за гол Шевченко в ворота Филимонова
Бывший полузащитник национальной команды России Алексей Смертин рассказал о пропущенном голе Александра Филимонова после удара Андрея Шевченко со штрафного в матче отборочного этапа на чемпионате Европы 2000 года.
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Происшествия
Число погибших во время бунта в венесуэльской тюрьме возросло до 46
В результате бунта в венесуэльской тюрьме застрелены 46 человек, еще по меньшей мере 50 пострадали.
Известия 00:08
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Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Общество
Еще 608 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 6 374 человека, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:13
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Транспорт
В Москве закроют еще 45 вестибюлей метро из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций из-за низкой загрузки. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба столичного перевозчика.
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Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Проценко: выход на плато не является победой над коронавирусом
Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 12:04
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Умер актер Сэм Ллойд из сериала «Клиника»
Коммерсантъ 03:35
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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GTA 2 – самая странная часть серии. Там был киберпанк и вид сверху, по игре сняли фильм
В Нью-Йорке же сняли 8-минутную короткометражку, одновременно использовавшуюся в качестве рекламы игры и ее вступления: (карта Центрального района Anywhere-Сити) Помимо неопределенной локации, GTA 2 стала единственной частью серии, действие которой разворачивается в будущем.
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Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра
Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности Председателя Правительства в связи с тем, что премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Парламентская газета 30 апреля в 13:04
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33