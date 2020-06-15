Коронавирус
Православие и МирЗа последние сутки коронавирусом заболели 8,2 тысячи россиян
За последние сутки число больных коронавирусом в России увеличилось на 8 246 человек, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Это самый низкий суточный прирост с 1 мая.
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Политика
Президент Польши заявил, что ЛГБТ «хуже коммунизма»
ЛГБТ является "более разрушительной идеологией", чем коммунизм. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда.
Pravda.Ru 09:26
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Волейбол
Украинский игрок «Зенита» объявил о получении российского гражданства
Украинский блокирующий петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий получит российское гражданство. Об этом волейболист сообщил ТАСС.
Нева Спорт 01:20
Общество
Родители 19,8 млн детей получили выплаты в 10 тысяч рублей
Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили родители 19,8 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет.
News.ru 09:11
Армия и оружие
Турция начала военную операцию против курдов на севере Ирака
Турция начала воздушную военную операцию против сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, сообщили в Минобороны страны.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений
Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
РИА Новости 04:52
Политика
Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев
Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
Общество
Более 80 тысяч человек стали донорами крови в Москве
Вечерняя Москва 08:15
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
Политика
Экс-разведчик СВР назвал главную причину беспорядков в США
Массовые беспорядки в США, проходящие под лозунгом Black Lives Matter, вызваны в первую очередь растущим социальным неравенством и безработицей, убийство чернокожего выступило лишь катализатором недовольства американцев, заявил полковник Службы внешней разведки России в отставке, 10 лет проработавший нелегалом в Штатах, Андрей Безруков.
РИА Новости 09:25
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Общество
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса
В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
Технологии
PlayStation 5 получит полностью новый интерфейс
Очередная новинка, которая сможет всколыхнуть рынок – это Sony PlayStation 5. Кстати, сам дизайн консоли мы уже видели.
The GEEK 04:22
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Политика
Министр обороны Японии собрался отказаться от американских ПРО Aegis
Глава минобороны Японии Таро Коно заявил, что собирается отказаться от размещения в стране двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и технических проблем.
Взгляд.ру 07:57
Происшествия
В Москве беспилотный автомобиль попал в первое ДТП
В Москве беспилотный автомобиль "Мостранспроекта" попал в первое ДТП, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:27
Здоровье
В Твери дан старт строительству ДОКБ
Афанасий-бизнес 07:52
Общество
Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до 16 млн долларов
Ранее цена на особняк составляла 18 миллионов долларов, однако из-за отсутствия желающих обзавестись недвижимостью хоккеист выразил готовность снизить стоимость до 16 миллионов.
Metaratings 06:15
Общество
Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок
В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru 13 июня в 05:24
Происшествия
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19