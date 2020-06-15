Коронавирус

Православие и МирПравославие и МирЗа последние сутки коронавирусом заболели 8,2 тысячи россиян

За последние сутки число больных коронавирусом в России увеличилось на 8 246 человек, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Это самый низкий суточный прирост с 1 мая.
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