Коронавирус

Православие и МирПравославие и МирЗа последние сутки коронавирусом заболели 8,2 тысячи россиян

За последние сутки число больных коронавирусом в России увеличилось на 8 246 человек, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Это самый низкий суточный прирост с 1 мая.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На Украине продолжает расти количество заболевших КОВИД за сутки

Невские Новости03:50

Суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ стал самым низким с 1 мая

MedikForum.ru03:59

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России сократился до 1,6%

Собеседник03:57

Оперштаб: 8,25 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 143 пациента скончались

Интерфакс - Россия03:51

В России увеличилась суточная прибавка смертей от Covid-19

Новый День04:13

В России выявили самое низкое с 1 мая число новых случаев COVID-19

Телеканал 360°03:46

В России за сутки выявили 8246 случаев COVID-19

Интерфакс03:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Общество

Военное положение из-за коронавируса ввели в китайском городе Баодин

На правительственном сайте города Баодин в провинции Хэбэй появилась информация о введении военного положения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции Пекине, находящемся по соседству.
Live24 04:36
4
Происшествия

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения.
Lenta.ru 04:05
1K
Общество

Праздник «Алые паруса» пройдет в формате телетрансляции

Российская газета 06:01
11
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
1,9K
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,3K
Армия и оружие

Военные Индии примут участие в параде Победы в Москве

Последний раз индийские военные принимали участие в параде Победы в Москве в 2015 году.
Известия 01:13
3
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
1,4K
Общество

Американский F-15 упал в Северное море

Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Lenta.ru 06:27
7
Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
69
Политика

Адвокат рассказал о возможности обмена Уилана на Бута

«СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков.
REGNUM 06:27
18
Общество

Почти вся продажа алкоголя в России оказалась незаконной

Проверка Росстата показала, что в первом квартале почти весь алкоголь в России производился и продавался незаконно, пишет ТАСС со ссылкой на материалы организации.
Lenta.ru 04:02
19
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РБК 05:23
192
Кино

На экранах стартует показ сериала Сергея Урсуляка «Ненастье»

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что на экранах стартует показ сериала Сергея Урсуляка "Ненастье".
Piter.tv 12 июня в 14:20
13
Политика

В Кремле объяснили высылку чешских дипломатов из РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение МИД выслать двух чешских дипломатов.
РЕН ТВ 06:15
Происшествия

Стерненко избирают меру пресечения в Шевченковском районном суде

Украина.ру 03:49
Политика

Макрон не приедет на парад Победы

Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы, и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.
Коммерсантъ 05:43
Политика

В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
111
Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
30
Финансы

Курс рубля снижается к доллару и евро

На открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос до 70,7 рубля, евро — до 79,41 рубля.
Парламентская газета 04:12
89
Армия и оружие

США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело 00:02
51
Авто

Определены самые надежные подержанные кроссоверы

Немецкий журнал Auto Bild и эксперты организации по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надёжных компактных кроссоверов, рассказав, какие проблемные места могут быть у того или иного подержанного SUV.
Российская газета 02:35
Кино

Назван самый кассовый фильм в истории кино

RuNews24.ru 05:01
Общество

Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле

Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 01:51
672
Общество

В России выросла стоимость летней аренды дач

Средняя ставка аренды летних дач в России за год выросла на 8,6%, достигнув 35 тыс. руб. в месяц.
РБК 05:41
Экономика

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
2,3K
Общество

Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля

Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru 04:54
57
Политика

Япония приостанавливает развертывание комплексов ПРО Aegis Ashore

Японские власти приняли решение приостановить развертывание американских систем ПРО наземного базирования Aegis Ashore на территории страны.
Российская газета 05:45
Общество

В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня

Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен - до 22 июня.
Российская газета 05:11
48
Шоу-бизнес

Наталья Орейро решила стать гражданкой России

Звезда аргентинского телесериала "Дикий ангел" Наталья Орейро подала документы на получение гражданства Российской Федерации.
Вести.Ru 02:05
338
Общество

В двух регионах России отменили парады Победы

В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
323
ещё по теме
Главное