Коронавирус
Православие и МирЗа последние сутки коронавирусом заболели 8,2 тысячи россиян
За последние сутки число больных коронавирусом в России увеличилось на 8 246 человек, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Это самый низкий суточный прирост с 1 мая.
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Общество
Военное положение из-за коронавируса ввели в китайском городе Баодин
На правительственном сайте города Баодин в провинции Хэбэй появилась информация о введении военного положения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции Пекине, находящемся по соседству.
Live24 04:36
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения.
Lenta.ru 04:05
Общество
Праздник «Алые паруса» пройдет в формате телетрансляции
Российская газета 06:01
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Армия и оружие
Военные Индии примут участие в параде Победы в Москве
Последний раз индийские военные принимали участие в параде Победы в Москве в 2015 году.
Известия 01:13
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
Общество
Американский F-15 упал в Северное море
Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Lenta.ru 06:27
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Политика
Адвокат рассказал о возможности обмена Уилана на Бута
«СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков.
REGNUM 06:27
Общество
Почти вся продажа алкоголя в России оказалась незаконной
Проверка Росстата показала, что в первом квартале почти весь алкоголь в России производился и продавался незаконно, пишет ТАСС со ссылкой на материалы организации.
Lenta.ru 04:02
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РБК 05:23
Кино
На экранах стартует показ сериала Сергея Урсуляка «Ненастье»
В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что на экранах стартует показ сериала Сергея Урсуляка "Ненастье".
Piter.tv 12 июня в 14:20
Политика
В Кремле объяснили высылку чешских дипломатов из РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение МИД выслать двух чешских дипломатов.
РЕН ТВ 06:15
Политика
Макрон не приедет на парад Победы
Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы, и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.
Коммерсантъ 05:43
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евро
На открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос до 70,7 рубля, евро — до 79,41 рубля.
Парламентская газета 04:12
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело 00:02
Авто
Определены самые надежные подержанные кроссоверы
Немецкий журнал Auto Bild и эксперты организации по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надёжных компактных кроссоверов, рассказав, какие проблемные места могут быть у того или иного подержанного SUV.
Российская газета 02:35
Кино
Назван самый кассовый фильм в истории кино
RuNews24.ru 05:01
Общество
Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле
Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 01:51
Общество
В России выросла стоимость летней аренды дач
Средняя ставка аренды летних дач в России за год выросла на 8,6%, достигнув 35 тыс. руб. в месяц.
РБК 05:41
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru 04:54
Политика
Япония приостанавливает развертывание комплексов ПРО Aegis Ashore
Японские власти приняли решение приостановить развертывание американских систем ПРО наземного базирования Aegis Ashore на территории страны.
Российская газета 05:45
Общество
В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня
Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен - до 22 июня.
Российская газета 05:11
Шоу-бизнес
Наталья Орейро решила стать гражданкой России
Звезда аргентинского телесериала "Дикий ангел" Наталья Орейро подала документы на получение гражданства Российской Федерации.
Вести.Ru 02:05
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07