Энергетика

NewInformNewInformЗа последние сутки мировые цены на нефть увеличились

Стоимость февральских фьючерсов нефти Brent начала расти и составила $61,25 за баррель, это на 0,31% больше, чем уровень закрытия предыдущей сессии, следует из данных торгов. Американская WTI также начала дорожать в цене — $66,20 за баррель (выше на 0,30%).
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:31

Год на нефтяном рынке начался с коррекции

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Цена на нефть Brent подскочила в этом году на четверть

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Деньги на бочке: нефтяному баррелю обещают рост в начале года

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В 2020 году нефти будет трудно взбираться вверх

REGNUM31.12.19 в 06:57

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже 30 декабря составил $68.44 за баррель

АК&М31.12.19 в 05:04
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
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Лавров и Помпео обсудили ликвидацию Сулеймани

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА "Новости".
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В Иране назначен новый командующий подразделением «Кудс»

Новым командующим спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции в Иране стал бригадный генерал Эсмаил Каани.
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Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Зеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
RT на русском 13:24
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Усманов рассказал о своих возможных наследниках

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
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Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»

В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Lenta.ru 09:10
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«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
РИА Новости 08:46
Энергетика

Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз

В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Свободная Пресса 08:08
Политика

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
РИА Новости вчера в 16:36
Экономика

В 2020 году в Воронеже вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Отопление и горячее водоснабжение подорожают в среднем на 4,7%. Если вышеперечисленные тарифы подорожают с 1 июля, но уже с 1 января увеличена плата за капремонт.
Kursk.com 02:05
Происшествия

Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков

Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона.
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Наука

Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров

Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
News.ru вчера в 06:54
Кино

Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей

Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
SM News 09:08
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 13:59
Политика

Глава МИД Ирана обсудил с Генсеком ООН убийство генерала Сулеймани

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
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Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
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Политика

США призвали американцев немедленно покинуть Ирак

США призвали американских гражданам немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряженности в стране и регионе в связи с убийством 2 января в Багдаде главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
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Василий Подколзин: «Прекрасно помню, как шведы обыгрывали меня на Глинке и ЮЧМ»

Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин поделился ожиданиями от встречи с командой Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира.
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Джеймс Ганн мог снять собственного «Супермена»

Оказалось, что у Ганна действительно был свой шанс снять историю про Кларка Кента.
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Антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова

"Сегодня, 3 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова [и экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову] в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.
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У неработающих пенсионеров с нового года увеличатся пенсии

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам Горно-Алтайска проиндексируют.
Новости Горного Алтая 01 января в 04:39
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Тер Штеген может пропустить матч Суперкубка Испании

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может пропустить матч полуфинала Суперкубка Испании против «Атлетико».
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Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

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Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

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Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
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Названы самые популярные машины, на которые россияне берут кредит

Самыми популярными марками автомобилей, на которые россияне брали кредиты, стали Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.
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Горящий мужчина упал с крыши на пешехода в Санкт-Петербурге

ФедералПресс вчера в 13:22
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Определена лучшая диета 2020 года

Второй среди лучших оказалась DASH-диета. Ее специфика заключается в борьбе с гипертонией.
Мойка78 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
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