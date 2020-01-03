Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

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Политика Власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерала Сулеймана Напомним, Сулейман был членом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с 1979 года. Он погиб во время операции Пентагона в Багдаде.

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