Общество
ТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Цены на нефть в Иране выросли после новости об убийстве генерала Сулеймани
Комсомольская правдавчера в 23:18
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Напомним, Сулейман был членом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с 1979 года. Он погиб во время операции Пентагона в Багдаде.
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Крайне странный материал вышел в американском издании The New York Times 2 января — за день до ракетной атаки США на аэропорт Багдада, в результате которой был убит командующий элитными силами специального назначения «Кудс» иранский генерал Касем Сулеймани.
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В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
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В результате аварии погибли три человека, находившиеся в отечественной машине: водитель и два пассажира.
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Энергетика
Транзит российского газа через Украину увеличился на 3% за 2019 год
"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3% или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", - сказано в сообщении.
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Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
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Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января.
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
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По данным британского издания «Daily Express», лондонский «Челси» готов предложить за трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова: 23,5 млн евро.
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В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России
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Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией
Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.