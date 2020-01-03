Общество

ТАССТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Нефть подскочила в цене после гибели иранского военачальника Сулеймани

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Нефть подскочила более чем на 2% на фоне убийства Сулеймани

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Цены на нефть в Иране выросли после новости об убийстве генерала Сулеймани

Комсомольская правдавчера в 23:18

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Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

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Котировки нефти не демонстрируют единой динамики

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Азар пропустит Суперкубок Испании

Полузащитник «Реала» Эден Азар не примет участие в Суперкубке Испании. Об этом сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.
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Политика

Власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерала Сулеймана

Напомним, Сулейман был членом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с 1979 года. Он погиб во время операции Пентагона в Багдаде.
Мойка78 01:14
Политика

В Госдуме прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин днем в пятницу, 3 января, прокомментировал убийство в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Аргументы недели 05:13
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Политика

СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
РБК 07:23
Армия и оружие

Они знали? В США за сутки вышла статья с намёком на убийство генерала Сулеймани

Крайне странный материал вышел в американском издании The New York Times 2 января — за день до ракетной атаки США на аэропорт Багдада, в результате которой был убит командующий элитными силами специального назначения «Кудс» иранский генерал Касем Сулеймани.
Rusvesna.su 07:13
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Единоборства

Джошуа выразил желание боксировать с Усиком

Allboxing.ru 05:36
Шоу-бизнес

Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
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Политика

Политолог оценил, как убийство Сулеймани скажется на Ближнем Востоке

Политолог Александр Асафов прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани войсками США.
РЕН ТВ 03:29
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 01 января в 08:45
Происшествия

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК 06:19
Гаджеты

Альтернативный дизайн и скрытая камера в исполнении OnePlus

Смартфон будет выполнен в стандартном моноблочном корпусе, его камера будет не только оформлена нестандартной полосой.
iXBT.com 05:37
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Братске

В результате аварии погибли три человека, находившиеся в отечественной машине: водитель и два пассажира.
UsedCars.ru 06:25
Хоккей

«Адмирал» прилетел в Москву за 4 часа до начала игры с «Авангардом»

РИА Новости 06:13
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК вчера в 09:35
Энергетика

Транзит российского газа через Украину увеличился на 3% за 2019 год

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3% или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", - сказано в сообщении.
ТАСС 07:25
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Кавказский узел вчера в 20:30
Энергетика

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Московский Комсомолец 02:36
Экономика

В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января.
Известия 01 января в 00:25
Общество

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском 01 января в 20:55
Футбол

«Челси» предложит за Федора Чалова 23,5 млн евро

По данным британского издания «Daily Express», лондонский «Челси» готов предложить за трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова: 23,5 млн евро.
ГЛАС.RU 01 января в 07:12
Кино

Фильм Бондарчука «Вторжение» вышел в российский кинопрокат

1 января 2020 года в кинотеатрах России стартовал показ продолжения фантастического фильма "Притяжение" "Вторжение" снял режиссер Федора Бондарчук, продолжая сюжетную линию ленты "Притяжение".
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Шоу-бизнес

Волочкова ответила завистникам фотографией в стиле ню

Публикацию танцовщица сопроводила фотографией в стиле ню.
News.ru вчера в 09:31
Политика

В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
РИА Новости вчера в 08:13
Общество

Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией

Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.
Московский Комсомолец 06:29
Происшествия

Мать съела сердце девушки сына ради богатства

Lenta.ru 04:02
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