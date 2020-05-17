По его данным на вчерашнее утро, в Москве выявлено более 146 тысяч заразившихся коронавирусом, вылечились почти 29 тысяч. В России, по данным федерального оперативного штаба, инфицированных более 290 тысяч, выздоровели свыше 70-ти тысяч пациентов, скончались более 2700 человек.

За последние сутки в Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

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