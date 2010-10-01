За все время эпидемии коронавируса в России от инфекции погибли 3 633 человека. За последние сутки в России от коронавируса умерли 92 человека. Об этом сообщили представители информационного центра по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России от коронавируса умерли 92 человека

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