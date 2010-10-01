Здоровье

Piter.tvPiter.tvЗа последние сутки в России от коронавируса умерли 92 человека

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За все время эпидемии коронавируса в России от инфекции погибли 3 633 человека. За последние сутки в России от коронавируса умерли 92 человека. Об этом сообщили представители информационного центра по борьбе с распространением COVID-19.
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Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
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Общество

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Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы.
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Общество

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Происшествия

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Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
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