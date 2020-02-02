с чего всё началось

Первую смерть от вызванной коронавирусом пневмонии зафиксировали на Филиппинах. Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.

За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса

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