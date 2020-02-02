Общество
Реальное времяЗа пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первую смерть от вызванной коронавирусом пневмонии зафиксировали на Филиппинах. Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
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с чего всё началось
Речь идет о 44-летнем мужчине, который 1 февраля скончался на Филиппинах, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter.РБКвчера в 22:28
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Китайский коронавирус, последние новости на 2 февраля 2020: первая смерть за пределами Поднебесной
Комсомольская правдавчера в 23:56
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Общество
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу
Если в 2018 году Польша отказала во въезде 46,7 тысячи украинцев, то в 2019 году уже 58,5 тысячи.
Шоу-бизнес
Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
Сыгравшая в фильме «Экипаж» актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Политика
Помпео сообщил о готовности США обеспечивать Белоруссию нефтью на 100%
США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100% по конкурентным ценам, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает агентство «БелТа».
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Хоккей
По голам в истории НХЛ Овечкин сравнялся с Мессье
Общество
В День сурка сурок Фил предсказал американцам раннюю весну
Сурок по кличке Фил, ежегодно предсказывающий в США время наступления весны, нагадал американцам скорое окончание зимы.
Политика
Токаев выразил готовность встретиться с Трампом в любой точке планеты
«Токаев, напомнив о краткой встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан», — сообщили в пресс-службе лидера Казахстана.
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки из Китая
Правительство России уведомило, что с воскресенья, 2 февраля, безвизовые туристические поездки Китай-Россия приостановлены, говорится на сайте кабмина.
Футбол
Антон Миранчук получил серьезную травму
Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
Кино
Съемки нового сезона сериала «Сваты» начались в Белоруссии
Съемки нового сезона популярного сериала «Сваты» продолжаются в белорусской деревне Дуличи.
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Политика
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Общество
В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса
В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
Политика
Евреи России высказались об упоминании религии в Конституции
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер высказался об идее упоминания религии в Конституции России.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников
«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Армия и оружие
Минобороны сформировало авиагруппировку для эвакуации россиян из Китая
Эвакуацией займутся пять самолетов Воздушно-космических сил, они сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе.
Футбол
Антонио Конте: «Я выиграл АПЛ в свой первый сезон с „Челси“, а Клопп и Гвардиола – нет»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте оценил свою работу в АПЛ и сравнил себя с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой.
Футбол
СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
Общество
Новый КоАП существенно повышает штрафы за превышение скорости
Максимальное наказание предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, — наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Политика
Эстония сочла границу с Россией «фальсификацией истории»
В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии.