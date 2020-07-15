Общество

СаратовБизнесКонсалтингСаратовБизнесКонсалтингЗа пределами Саратовской области трудились 61,8 тысячи жителей

По доле трудившихся в 2019 г. вне своей территории от численности занятого населения (6,4%) Саратовская область заняла седьмое место в ПФО.
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За пределами Саратовской области трудились 61,8 тысячи жителей

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Стало известно, сколько тысяч работоспособных жителей покинули Саратовскую область. Регион попал в топ-3 по ПФО

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Саратов – родина гастарбайтеров: область оказалась в ТОП-3 поволжских регионов по оттоку работающего населения

Бизнес-вектор02:44
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В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

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Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата

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Взгляд.ру 07:44
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Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
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Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
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Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
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Общество

В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»

В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
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Политика

Китай введет ответные санкции против США из-за указа Трампа о Гонконге

США ввели против китайских должностных лиц санкции и лишили Гонконг статуса привилегированного делового партнера.
Коммерсантъ вчера в 23:27
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
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Шоу-бизнес

Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности

Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
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Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
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Общество

Мишустин объявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России

Обстановка с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России улучшается, пик заболеваемости пройден.
RT на русском 07:21
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Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
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Общество

Юридическая компания обвинила Google в слежке за пользователями

Представители юридической компании, к которой за помощью обратились люди, указали, что Google следил за своими пользователями при помощи браузера Chrome.
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Пользователи через одного говорили, что ей далеко до сестры, как в вокале, так и в организации выступления.
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С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
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Forbes: Россия разрабатывает уникальное оружие будущего

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