Общество
СаратовБизнесКонсалтингЗа пределами Саратовской области трудились 61,8 тысячи жителей
По доле трудившихся в 2019 г. вне своей территории от численности занятого населения (6,4%) Саратовская область заняла седьмое место в ПФО.
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Шоу-бизнес
Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль
Gazeta.SPb вчера в 21:10
Происшествия
В Ставрополье пенсионерка избила развратников доской
Как уточняет местное издание «Регион Online», тетя Ирина была возмущена инцидентом ещё и потому, что сластолюбцы развлекались прямо под окнами её квартиры.
Хакасия-Информ 05:57
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Политика
Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата
Депутаты от польского националистического объединения «Конфедерация» потребовали признать посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер персоной нон грата.
Взгляд.ру 07:44
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
Car.ru 02:51
Общество
В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»
В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
Политика
Китай введет ответные санкции против США из-за указа Трампа о Гонконге
США ввели против китайских должностных лиц санкции и лишили Гонконг статуса привилегированного делового партнера.
Коммерсантъ вчера в 23:27
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Общество
Мишустин объявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России
Обстановка с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России улучшается, пик заболеваемости пройден.
RT на русском 07:21
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Общество
Юридическая компания обвинила Google в слежке за пользователями
Представители юридической компании, к которой за помощью обратились люди, указали, что Google следил за своими пользователями при помощи браузера Chrome.
Народные новости 05:22
Шоу-бизнес
Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы
Московский Комсомолец 03:52
Хоккей
Китайский «Куньлунь» домашние матчи КХЛ проведет в Мытищах
Китайский клуб "Куньлунь" в сезоне-2020/2021 свои домашние игры будет проводить в подмосковных Мытишах, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Интерфакс-Спорт 07:41
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Пользователи через одного говорили, что ей далеко до сестры, как в вокале, так и в организации выступления.
CT news 07:28
Политика
Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на границе с Россией до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
РИА Новости 06:55
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
Армия и оружие
Forbes: Россия разрабатывает уникальное оружие будущего
Политическая Экспертиза 04:06
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
Авто
Бренд Aurus выпустит бюджетную модель
В настоящее время компания занимается разработкой новой платформы ЕМП-2 для авто Aurus сегмента E и D. Подобные автомобили будут оснащаться полностью электрическими и гибридными агрегатами.
Evo-rus.com 02:45
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Одной из сенсаций в шоу-бизнесе стало преображение российского продюсера Максима Фадеева, который сбросил практически 100 килограмм лишнего веса.
CT news 06:39