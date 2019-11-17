Общество

RT на русскомRT на русскомЗа преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
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с чего всё началось
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила
 официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Известия06:21

Подробнее о событии

Следователи сообщили о состоянии дел о хищениях на Восточном

РБК07:37

По делам о нарушениях при строительстве космодрома Восточный осудили 58 человек

ТАСС06:16

В СКР заявили о расследовании 12 уголовных дел по строительству «Восточного»

Интерфакс06:33

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Эхо Москвы06:30

СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный

Известия06:21

За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

RT на русском06:38

СК направил в суд 42 уголовных дела, связанных с растратами на «Восточном»

РИА Новости06:33
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Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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