с чего всё началось

Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.

За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

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