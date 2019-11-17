Общество
RT на русскомЗа преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек
Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
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с чего всё началось
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.Известия06:21
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Политика
В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину
В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Политика
Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»
Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет проведена в конце этого года.
Футбол
Артем Дзюба: Бельгийцы указали нам на наши ошибки
Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Политика
В ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400
Россия и Саудовская Аравия обсуждают выполнение контракта по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400.
Спорт
Союз биатлонистов назвал срок определения состава сборной России
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что правление организации утвердит окончательный состав национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU в понедельник, 18 ноября.
Гаджеты
Эксперты предупредили о скрытых угрозах бюджетных смартфонов
Специалисты, занимающиеся исследованиями в области информационной безопасности, обнаружили около 140 вредоносных приложений, предварительно установленных более 20 производителями в бюджетные смартфоны, сообщает oane.ws.
Происшествия
В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Происшествия
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
Шоу-бизнес
Рудковская поделилась совместной фотографией с расчленителем Соколовым
По словам Рудковской, снимок был сделан в 2007 году.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Авто
Стала известна динамика цен на Chevrolet Niva за последние 2 года
Общество
В Иране не прекращаются акции протеста из-за роста цен на бензин
Акция протеста вспыхнула в Тегеране в пятницу после того, как правительство страны объявило о решении повысить в два раза цены на бензин.
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Технологии
В WhatsApp появится темный режим
В мессенджере WhatsApp в ближайшее время появится темный режим.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева.
Технологии
Создан более эффективный аналог электробатареек
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Футбол
Рейнгольд раскритиковал Черчесова за поражение от сборной Бельгии
Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд обвинил главного тренера сборной России Станислава Черчесова в разгромном поражении от команды Бельгии (1:4) в рамках отбора к чемпионату Европы — 2020.
Общество
Министр здравоохранения Сербии рассказал о состоянии Вучича
Лончар рассказал, что в последнее время у Вучича обострились хронические заболевания сердца, поэтому он принял решение обратиться к специалистам ВМА.
Политика
В Тбилиси начался митинг оппозиции
Фигурное катание
Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
Политика
Глава фракции «Слуги народа» в ВРУ оказался гражданином США
Как оказалось, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде так себе «патриот».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова решила заняться алкогольным бизнесом
Певица и телеведущая Ольга Бузова приняла решение попробовать себя в новой профессии и заняться алкогольным бизнесом.
Армия и оружие
ОАК сделает самолет Як-130 боевым
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.