Путешествия

Kaluga-poisk.ruKaluga-poisk.ruРоссийские туристы смогут получить кэшбэк за путешествия внутри страны

Сумма кэшбэка зависит от цены тура: если стоимость от 25 до 50 тысяч рублей, то вернут 5 000, от 50 до 70 тысяч - 10 000, выше 75 тысяч - кэшбэк составит 15 000 рублей.
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Курская область не попала в список туристически привлекательных регионов

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Российские туристы смогут получить кэшбэк за путешествия внутри страны

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Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

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Выживший после удара молнии футболист подписал новый контракт

Выживший после удара молнии футболист клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский подписал новый контракт.
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Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по разделу активов

Сбербанк заплатил «Яндексу» 2,4 млрд руб. за 25% плюс одну акцию в компании «Яндекс.Деньги» и стал ее единственным владельцем, сообщили в пресс-службе банка.
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США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
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Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
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Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова

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Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
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Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
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Армия и оружие

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Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, трехсторонняя контактная группа Украина, Россия, ОБСЕ договорилась о полном прекращении огня на Донбассе с 00:01 27 июля.
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В МИД России рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией.
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Шесть футболистов «Спартака» могут перейти в аренду в «Химки»

Группа футболистов «Спартака» в летнее трансферное окно может перейти в «Химки» на правах аренды.
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
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В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
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