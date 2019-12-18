По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5 – 7%. Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

с чего всё началось

По прогнозу директора Автостата Сергея Целикова, в 2020 году цены на новые автомобили в России вырастут еще на 5-7%. По данным аналитиков, по количеству выданных кредитов авторынок РФ в настоящее время достиг показателей докризисного 2014 года.

За пять лет цены на новые автомобили в России выросли на 54%

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