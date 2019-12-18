Экономика
Znak.comЗа пять лет цены на новые автомобили в России выросли на 54%
По прогнозу директора Автостата Сергея Целикова, в 2020 году цены на новые автомобили в России вырастут еще на 5-7%. По данным аналитиков, по количеству выданных кредитов авторынок РФ в настоящее время достиг показателей докризисного 2014 года.
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с чего всё началось
По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5 – 7%. Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».Автостатвчера в 02:10
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Политика
Узбекистан признан страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Наука
Уходящий под воду сибирский ледник сняли из космоса
Ледник Купол Вавилова уходит под воду, превращаясь в ледяной поток, американские исследователи показали превращение на видео, создав модель на основе спутниковых снимков.
Политика
Путин ответил на вопрос о климатических изменениях
Первый вопрос, на который ответил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, был посвящен климатическим изменениям.
Экономика
ВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов
ВЭБ.РФ планирует передать «Атланту» в лизинг или в собственность «на рыночных условиях» весь свой парк грузовых вагонов – около 40 000 шт.
Общество
Китай освободил ряд товаров США от дополнительных пошлин
«С одобрения Государственного совета комитет по тарифам и сборам завершил рассмотрение первой партии второго списка товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении некоторых американских товаров»,— говорится в заявлении Министерства финансов КНР.
Шоу-бизнес
Олег Майами заявил о романе с Ольгой Бузовой
Российский исполнитель Олег Майами в интервью со СМИ впервые подтвердил слухи о романе с популярной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
Политика
Матери политзаключённых пикетируют Прямую линию
Матери политических заключённых надеются, что журналисты, аккредитованные на Прямую линию, увидят их и попытаются поднять их проблему во время общения с Владимиром Владимировичем.
Происшествия
В Москве 10 школ проверяют из-за сообщений об угрозе взрыва
Сотрудники оперативных служб проверяют 10 школ в Москве из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва, в целях безопасности люди оттуда эвакуированы.
Технологии
IBM изобрела новые батареи на основе морской воды
IBM заявила, что она придумала новую технологию производства электрических батарей, материалы для которой берутся из морской воды.
Технологии
NVIDIA представила искусственный интеллект для беспилотных автомобилей
Orin может работать с большим количеством приложений и сетей глубокого обучения, работающих одновременно в автономном транспорте и роботах.
Политика
Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству).
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Папой ребенка стал муж телеведущей — хоккеист Игорь Макаров. Оба родителя души на чают в Маше и обожают проводить с ней время.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Общество
Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии
Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.
Общество
В России изменятся правила выхода на пенсию
В 2020 году в России изменятся правила выхода на пенсию в связи с пенсионной реформой, согласно которой был увеличен возраст выхода на пенсию.
Политика
Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг встретился с членами палаты лордов Великобритании, сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова, отметив, что это первый с 2016 года визит британских парламентариев в Россию.
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Армия и оружие
Российский Су-27 превзошел американский F-16 по всем параметрам
В опубликованной статье говорится о том, что российский Су-27 не оставил шансов американскому F-16 на победу.
Политика
В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»
США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Происшествия
Бушевавший в Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев
Напомним, в Петербург минувшей ночью пришел сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28 − 30 м / с. В устье Невы поднялся уровень воды выше критических значений, ввиду чего створы Комплекса защитных сооружений были закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.
Экономика
Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения
В Росстате отметили, что очередная четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Сергей Левочкин.
Армия и оружие
Очередной российско-турецкий патруль начал работу в Сирии
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Общество