Экономика
Znak.comЗа пять лет цены на новые автомобили в России выросли на 54%
По прогнозу директора Автостата Сергея Целикова, в 2020 году цены на новые автомобили в России вырастут еще на 5-7%. По данным аналитиков, по количеству выданных кредитов авторынок РФ в настоящее время достиг показателей докризисного 2014 года.
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с чего всё началось
По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5 – 7%. Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».Автостатвчера в 02:10
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Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается, сообщили в Федеральной службе безопасности России в четверг, 19 декабря.
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Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
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«АвтоВАЗ» запустил производство новой версии Lada 4x4
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Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
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Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
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Директор «Реала» раскритиковал работу VAR на матче с «Барселоной»
Перенесенная встреча 10-го тура чемпионата Испании прошла в среду в Барселоне и завершилась со счетом 0:0. "Барселона" и "Реал", набрав по 36 очков, лидируют в чемпионате.
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Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея
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Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Авто
Новый Mercedes-Maybach S-класса проходит испытания холодом
Mercedes вовсю готовит новое поколение S-класса, и, несмотря на всеобщее помешательство на электромобилях, не собирается отказываться от сверхроскошного Maybach с 12-цилиндровым мотором.
Хоккей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
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Началась большая пресс-конференция Путина
В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
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На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
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В августе следующего года на экраны выйдет комедия «Билл и Тед», в которой Ривз сыграет путешествующего сквозь пространство и время Теда.
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Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
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Крупнейшие производители игристого вина в России, компании «Абрау-Дюрсо» и «Игристые вина» сообщили, что изготовление шампанского в стране может резко сократиться.
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Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых оплачиваемых блогеров YouTube по версии журнала Forbes, сообщает РБК.
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Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
Политика
Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину
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