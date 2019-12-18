Экономика

Znak.comZnak.comЗа пять лет цены на новые автомобили в России выросли на 54%

По прогнозу директора Автостата Сергея Целикова, в 2020 году цены на новые автомобили в России вырастут еще на 5-7%. По данным аналитиков, по количеству выданных кредитов авторынок РФ в настоящее время достиг показателей докризисного 2014 года.
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с чего всё началось

За 5 лет цены на новые автомобили выросли на 54%

По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5 – 7%. Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».
Автостатвчера в 02:10

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В 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%

Газета.Ruвчера в 09:54

Новые автомобили в России за 5 лет подорожали в полтора раза

Росбалтвчера в 06:20

За пять лет средняя цена нового авто в РФ выросла на 54% — СМИ

REGNUMвчера в 04:22

В России новые автомобили за пять лет подорожали в полтора раза

Аргументы и Фактывчера в 05:50

За пять лет цены на новые автомобили в России выросли на 54%

Znak.comвчера в 05:45

В России за пять лет новые автомобили подорожали на 54%

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:15

За 5 лет цены на новые автомобили выросли на 54%

Автостатвчера в 02:10
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Происшествия

В ФСБ сообщили о нейтрализации подозреваемого в стрельбе на Лубянке

Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается, сообщили в Федеральной службе безопасности России в четверг, 19 декабря.
Известия 11:14
Общество

Минкомсвязи назвало дату учений по «суверенному Рунету»

В ведомстве уточнили, что такие учения проводятся в рамках закона о суверенном Рунете и носят исследовательский характер.
РБК 10:03
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

ТАСС 08:55
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство новой версии Lada 4x4

«АвтоВАЗ» официально объявил о начале сборки модернизированной версии классического внедорожника Lada 4х4.
Стерлеград вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 05:03
Фигурное катание

Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике

RT на русском 02:49
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Петербургский дневник 04:55
Футбол

Директор «Реала» раскритиковал работу VAR на матче с «Барселоной»

Перенесенная встреча 10-го тура чемпионата Испании прошла в среду в Барселоне и завершилась со счетом 0:0. "Барселона" и "Реал", набрав по 36 очков, лидируют в чемпионате.
РИА Новости 01:51
Политика

Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея

РИА Новости 05:10
Общество

Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу

Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 10:33
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
Общество

В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Naked Science вчера в 08:46
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском 17 декабря в 09:50
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Авто

Новый Mercedes-Maybach S-класса проходит испытания холодом

Mercedes вовсю готовит новое поколение S-класса, и, несмотря на всеобщее помешательство на электромобилях, не собирается отказываться от сверхроскошного Maybach с 12-цилиндровым мотором.
5 колесо 11:01
Хоккей

Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Pravda.Ru вчера в 01:22
Политика

Началась большая пресс-конференция Путина

В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина.
Lenta.ru 04:07
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Биатлон

Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ

На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Газета.Ru 10:00
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru 05:22
Кино

Киану Ривз дерется на световых мечах в пародийном ролике на «Джона Уика» (видео)

В августе следующего года на экраны выйдет комедия «Билл и Тед», в которой Ривз сыграет путешествующего сквозь пространство и время Теда.
Popcornnews.ru вчера в 07:20
Политика

Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
ТАСС 07:28
Общество

Производители шампанского предупредили о резком сокращении продукции

Крупнейшие производители игристого вина в России, компании «Абрау-Дюрсо» и «Игристые вина» сообщили, что изготовление шампанского в стране может резко сократиться.
vtomske.ru 03:41
Общество

Пятилетняя девочка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых оплачиваемых блогеров YouTube по версии журнала Forbes, сообщает РБК.
Общественное телевидение России вчера в 13:05
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
РБК 11:45
Политика

Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину

В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину.
ТАСС 05:17
Происшествия

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

ТАСС 11:55
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