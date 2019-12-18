Экономика

Znak.comZnak.comЗа пять лет цены на новые автомобили в России выросли на 54%

По прогнозу директора Автостата Сергея Целикова, в 2020 году цены на новые автомобили в России вырастут еще на 5-7%. По данным аналитиков, по количеству выданных кредитов авторынок РФ в настоящее время достиг показателей докризисного 2014 года.
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с чего всё началось

За 5 лет цены на новые автомобили выросли на 54%

По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5 – 7%. Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».
Автостатвчера в 02:10

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За 5 лет цены на новые автомобили выросли на 54%

Автостатвчера в 02:10

Новые автомобили в России за 5 лет подорожали в полтора раза

Росбалтвчера в 06:20

В России за пять лет новые автомобили подорожали на 54%

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В России новые автомобили за пять лет подорожали в полтора раза

Аргументы и Фактывчера в 05:50

За пять лет цены на новые автомобили в России выросли на 54%

Znak.comвчера в 05:45

За пять лет средняя цена нового авто в РФ выросла на 54% — СМИ

REGNUMвчера в 04:22

В 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%

Газета.Ruвчера в 09:54
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
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Происшествия

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Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
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Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
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