Общество
ВедомостиЕгор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму
Кунцевский районный суд Москвы приговорил студента НИУ ВШЭ Егора Жукова к трем годам условно по делу об экстремизме и запретил ему в течение двух лет «администрировать интернет-ресурсы».
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Армия и оружие
Украина обвинила российских «казаков» во внесудебных казнях в Донбассе
Политика
Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже
На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Фигурант «московского дела» Емельянов получил два года условно
Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова к двум годам условно по обвинению в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Политика
Про первую попытку Ельцина развалить СССР рассказали в деталях
Первая попытка развалить СССР была предпринята весной 1991 года.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Политика
В Кремле оценили идею выравнивания зарплат учителей
Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков отметил, что в Администрации президента России не обсуждался вопрос о приведении зарплат учителей в стране к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения.
Армия и оружие
Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Космос
НАСА отправит к Луне женские манекены
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Дополнительное финансирование программы по снижению долга по ипотеке для семей с тремя и более детьми позволит снизить кредитную нагрузку для 12 тысяч семей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Фигурное катание
Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Происшествия
Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
Политика
Украинцы сочли ополченцев Донбасса воюющими за российские деньги
Почти 29 процентов украинцев полагают, что «сепаратисты» получают деньги из России, которая якобы платит участникам боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Общество
Издание The Bell обнаружило еще один бывший бизнес-джет ВТБ
Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
Политика
В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
Переговоры по газу между Россией и Украиной не состоялись. Об этом сообщили в минитсерстве энергетики Украины в четверг 5 декабря.
Происшествия
После ремонта железной дороги под Ростовом пропали 1,5 млрд рублей
Общество
ВШЭ сожалеет об обвинительном приговоре Егору Жукову
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (ВШЭ) сожалеет об обвинительном приговоре студенту Егору Жукову.
Общество
Вильфанд заявил об отсутствии шаманов в Гидрометцентре
Как отмечал Вильфанд, в России ожидается «розовая зима», а в декабре температура будет на 40% выше нормы с неравномерными, «пятнистыми» осадками.
Экономика
«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд
«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Экономика
Fitch повысило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook.
Политика
Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа
Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Экономика
Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Политика
В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков
Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
Космос
Ученые начали разработку гибернационных капсул для длительных космических полетов
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк старается заработать деньги для лечения супруги
"КП" уточняет, что эти деньги пойдут на лечение Насти и уход за маленькой дочкой Милой.