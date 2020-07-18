с чего всё началось

Ученые Университета Миссисипи мониторили передвижения россиян при помощи данных GPS, которые передавали их сотовые. Происходило это на следующий день после трагедии на военном полигоне под Северодвинском, когда во время испытаний реактивной установки прогремел взрыв.

За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона

Игры Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим. 8

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 95

Общество Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов. 26

Общество Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. 14

Здоровье Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса Врач подчеркнул, что симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями похожи, в связи с чем людей будет весьма затруднительно разделять в медицинском учреждении. 609

Общество ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360. 134

Происшествия В Днепропетровске пассажиры избили женщину в маршрутке В сети появилось видео избиения женщины в днепропетровской маршрутке.

Общество Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года. 138

Футбол «Зенит» заинтересовался бразильцем Виллианом из «Портимоненсе» 25-летний игрок выступает за португальский клуб "Портимоненсе" на позиции центрального защитника.

Автоспорт Российский пилот Шварцман выиграл Гран-при Венгрии в «Формуле-2» Российский пилот Роберт Шварцман стал победителем основной гонки в "Формуле-2" на Гран-при Венгрии.

Футбол Глава судейского комитета РФС высказался о проблемах в работе с VAR Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказал мнение о проблемах в работе с системой видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).