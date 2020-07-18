Армия и оружие
Газета.RuЗа россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона
Ученые Университета Миссисипи мониторили передвижения россиян при помощи данных GPS, которые передавали их сотовые. Происходило это на следующий день после трагедии на военном полигоне под Северодвинском, когда во время испытаний реактивной установки прогремел взрыв.
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с чего всё началось
В 2019 году американские исследователи отслеживали передвижения сотовых телефонов людей, которые находились в Неноксе, сообщает газета The Wall Street Journal.Газета.Ru15:25
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