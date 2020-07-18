с чего всё началось

Слежка осуществлялась в прошлом году в рамках проекта, спонсируемого Пентагоном. Аспиранты и студенты университета Миссисипи принимали участие в мониторинге передвижений владельцев сотовых телефонов, находившихся в районе полигона ВМФ РФ в Нёноксе под Архангельском.

За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона

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