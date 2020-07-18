Армия и оружие
Вести.RuЗа россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона
Слежка осуществлялась в прошлом году в рамках проекта, спонсируемого Пентагоном. Аспиранты и студенты университета Миссисипи принимали участие в мониторинге передвижений владельцев сотовых телефонов, находившихся в районе полигона ВМФ РФ в Нёноксе под Архангельском.
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с чего всё началось
Группа американских ученых отслеживала сигналы мобильных телефонов на военных объектах в Восточной Европе, в том числе в России, сообщает издание The Wall Street Journal.Газета.Ru12:52
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