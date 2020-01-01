Экономика
REGNUMЗа рождение первого ребёнка семьи Якутии получат более 500 тыс. рублей
В Якутии размер денежных выплат за рождение первого ребёнка составит более 500 тыс. рублей.
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Экономика
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
Политика
Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин
В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.
Политика
Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра
Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.
Происшествия
Жители Камчатки ощутили подземные толчки
В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Общество
Путин предложил давать материнский капитал за первого ребёнка
В рамках послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил реформировать систему материнского капитала.
Здоровье
Врач связала лишний вес с неожиданным для пациентов диагнозом
Практически за любой прибавкой веса скрываются гормональные причины.
Футбол
Демба Ба: «Мане был достоин получить „Золотой мяч“»
По мнению сенегальца, победителем должен был стать его соотечественник Садио Мане, играющий за "Ливерпуль".
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Политика
Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
Здоровье
В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса
В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, умер уже второй скончавшийся от него, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.
Хоккей
«Трактор» победил «Нефтехимик» по буллитам, отыгравшись с 0:3
«Трактор» победил «Нефтехимик» (4:3 Б) в рамках чемпионата КХЛ.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
Происшествия
Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке
Десятилетнюю жительницу города Карасук Новосибирской области, пропавшую два дня назад, нашли в клетке в подвале одного из общежитий.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа
Политика
США и Китай подписали соглашение по первой фазе торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ в ходе церемонии, прошешей в среду в Белом доме, подписали соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров, сообщает ТАСС.
Кино
Мединский назвал успехи российского кино фантастическими
О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Происшествия
Японские рыбаки вернулись к промыслу вблизи южных Курил
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Политика
Зюганов объяснил, почему КПРФ воздержится от голосования за Мишустина
Глава КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему его фракция воздержится от участия в голосовании за кандидата на пост премьер-министра России Михаила Мишустина.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Наука
Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования
Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Здоровье
Что смущает новосибирцев в послании президента
Своё послание Федеральному собранию Владимир Путин начал с демографии, что не удивительно, так как именно эта тема является главной в социальной политике современной России, считает председатель совета информационно-методического центра «Трезвый город» (г. Новосибирск) Сергей Крупенько.
Происшествия
Организаторов подпольных покер-клубов задержали на Камчатке
"Дело возбуждено по ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр)", - говорится в сообщении.