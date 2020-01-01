Экономика

REGNUMREGNUMЗа рождение первого ребёнка семьи Якутии получат более 500 тыс. рублей

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В Якутии размер денежных выплат за рождение первого ребёнка составит более 500 тыс. рублей.
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Сумма выплат при рождении первенца составит более полумиллиона рублей

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За рождение первого ребёнка семьи Якутии получат более 500 тыс. рублей

REGNUM19:08
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