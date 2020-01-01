Общество

REGNUMREGNUMЗа рождение первого ребёнка семьи Якутии получат более 500 тыс. рублей

В Якутии размер денежных выплат за рождение первого ребёнка составит более 500 тыс. рублей.
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Министр труда Якутии Елена Волкова рассказала о поддержке многодетных семей

ИА ЯСИА00:00

За рождение первого ребёнка семьи Якутии получат более 500 тыс. рублей

REGNUMвчера в 19:08
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Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее

Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
REGNUM 07:04
Общество

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Космос

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Общество

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Политика

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Если Белоусов перейдет в правительство, Орешкин может стать помощником президента, говорил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник.
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Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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