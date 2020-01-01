Общество
REGNUMЗа рождение первого ребёнка семьи Якутии получат более 500 тыс. рублей
В Якутии размер денежных выплат за рождение первого ребёнка составит более 500 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Политика
Путин примет участие в Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент России Владимир Путин примет участие в Международной конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января.
Политика
Премьер-министр Украины подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Общество
Путин нашел способ изменить жизнь миллионов семей в России
Путин предложил ежемесячно платить половину регионального прожиточного минимума — в среднем около 5,5 тысячи рублей — семьям с детьми от трех до семи лет, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Экономика
Капитализация Alphabet превысила $1 трлн
В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Политика
Правительство России подало в отставку в полном составе
Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России подало в отставку в полном составе.
Шоу-бизнес
Шестерых детей Ромы Жукова выселяют из квартиры за долги
Три года назад певец Рома Жуков оставил своих шестерых детей и жену Елену, переехав в Сочи.
Общество
В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram
В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.
Шоу-бизнес
Выпавшая из окна девушка внука Михалкова обратилась к подписчикам
Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна дома внука режиссера Никиты Михалкова, заявила подписчикам, что никаких запрещенных веществ и таблеток в ее истории задействовано не было.
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее
Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Футбол
Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»
«Зенит» может усилиться полузащитником сборной Казахстана Бауржаном Исламханом.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Космос
Маск и Рогозин раскритиковали новую сверхтяжелую ракету США
Общество
Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве
Ранее сообщалось, что аномальная теплая погода в декабре установила в Москве сразу три температурных рекорда: 18 декабря (плюс 5,6 градуса), 19 декабря (плюс 6,6 градуса) и 23 декабря (плюс 6,2 градуса).
Политика
При Мишустине налоговое ведомство России стало одним из лучших в мире
Как доказывает история, времена реформ бывают весьма болезненными для России — и лучше, если во главе правительства в этот период окажется честный прагматик и добросовестный "технарь", каким является Михаил Мишустин, а не амбициозный политик-популист.
Политика
Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента
Если Белоусов перейдет в правительство, Орешкин может стать помощником президента, говорил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Гаджеты
Real Graphene начала выпускать графеновые аккумуляторы
Компания Real Graphene объявила о начале производства графеновых батарей, озвучив при этом емкость и стоимость.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Энергетика
Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США
Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Политика
«Мозговой центр коллектива». Как учился Мишустин в МГТУ «Станкин»
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Происшествия
На выезде из Барнаула произошло массовое ДТП
Шоу-бизнес
Айза Анохина объявила о разрыве с мужем
Как ни странно, но причиной напряженных отношений между супругами стал бывший возлюбленный звезды— рэпер Гуф.