В Якутии размер денежных выплат за рождение первого ребёнка составит более 500 тыс. рублей.

За рождение первого ребёнка семьи Якутии получат более 500 тыс. рублей

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