Эксперты прогнозируют, что на нынешней неделе (30 сентября — 4 октября) на Украине ожидается дальнейшее снижение курса доллара, до отметки примерно 23,8 грн за 1 доллар.

За сентябрь украинская гривна укрепилась к доллару США на 4,6%

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Экономика Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).

Авто Китайский кроссовер Lifan X70 снова возвращается в Россию Напомним, что продажи кроссовера Lifan X70 на рынке России были приостановлены в первой половине 2019 года.

Авто Chevrolet Tracker обогнал по продажам Hyundai Creta Chevrolet Tracker нового поколения появился в продаже в июне текущего года.

Политика Путин рассказал об угрозе проникновения в Россию сотен головорезов Операция ВКС России в Сирии позволила предотвратить инфильтрацию сотен, а может, и тысяч головорезов из Сирии, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Политика Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.

Транспорт Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес «Ленком» отказал вдове Караченцова в памятном концерте Супруга покойного актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявляет, что памятный концерт, посвященный ее мужу, который был назначен на 21 октября в театре "Ленком", не сможет состояться.

Шоу-бизнес Джоли призналась, что Питт заставил ее выйти замуж Джоли и Питт познакомились в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», и между ними действительно сразу вспыхнула искра, из которой разгорелся жаркий роман.

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Футбол ЦСКА примет «Эспаньол» в Лиге Европы ЦСКА сыграет с Эспаньолом во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Общество Симоньян прокомментировала слова Навального про чучундриков Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах.

Единоборства Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.

Политика Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.

Политика Зеленский утвердил нового секретаря СНБО На должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назначен Алексей Данилов.

Политика США отказали в визах российским дипломатам для участия в форуме Российские дипломаты вновь не смогли получить американские визы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Кино THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.

Политика Путин уволил главу ФСИН Корниенко Глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко указом президента Владимира Путина освобожден от занимаемой им должности, говорится на портале правовой информации.

Происшествия Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.