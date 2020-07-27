Общество

iReactoriReactorЗа шесть месяцев 2020 года в России закрылось 228 автодилеров

Отмечается, что в общей сложности закрытию подверглись 228 автодилеров. По имеющимся сведениям, на 1 июля текущего года в России насчитывалось порядка 3 152 официальных автомобильных центров, которые осуществляли продажу и обслуживание легковых машин.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Российские автодилеры ожидают сокращения числа автосалонов

Городовой08:14

Эксперты видят риски дальнейшего сокращения числа дилеров в России

ПРАЙМ03:36

Автодилеры ожидают дальнейшего сокращения числа салонов

Коммерсантъ06:33

В России предупредили о вероятном сокращении числа автодилеров

Росбалт07:14

Сколько закрылось дилеров в России за первое полугодие

CarsGuru.net25 июля в 02:00

В России сократилось количество автомобильный дилеров

Car.ru24 июля в 08:25

В России за шесть месяцев закрылось 228 автосалонов

SpeedMe24 июля в 06:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:57, Ашберн
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
1,1K
Политика

Глава ОСК доложил Путину о планах по строительству военных кораблей

Москва, 27 июля 2020, 15:19 — REGNUM На сегодняшний день в строительстве у Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) находятся полсотни военных кораблей.
REGNUM 08:19
1
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
101
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена

RT на русском 08:16
Армия и оружие

База ВВС США усилилась на Аляске двумя F-35A для контроля над Арктикой

«ВВС США намерены до 2022 года перебросить на Аляску еще 54 самолета F-35A, что усилит группировку в рамках укрепления военного присутствия американцев в Арктике», - об этом сообщает издание «Nation News».
Вечерний курьер 07:37
20
Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
724
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
177
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
124
Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
51
Общество

В Свердловской области продлили «режим повышенной готовности»

Екатеринбург, 27 июля 2020, 15:37 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил по 3 августа 2020 года действие мер, связанных с противодействием COVID-19.
REGNUM 08:37
10
Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Первую часть серии S.T.A.L.K.E.R. в свое время метко прозвали «Ждалкером»: за годы разработки игра сменила концепцию, лишилась многих механик, несколько раз переносилась и вышла гораздо позже обещанных изначально сроков.
Srnsk 25 июля в 08:24
563
Общество

Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн

Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
10
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
351
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
424
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

24 июля сообщалось, что курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая.
Известия 08:37
18
Общество

Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
196
Армия и оружие

МИД РФ: США и Великобритания дискредитируют инициативы РФ по космосу

Дискредитацией российских инициатив по предотвращению космической гонки вооружений и очередным антироссийским выпадом назвал МИД России 24 июля заявления представителей США и Великобритании об оружейном потенциале, якобы имеющимся у испытываемого Россией космического аппарата.
ИА Красная Весна 24 июля в 08:15
591
Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК 06:29
138
Здоровье

Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru вчера в 14:53
390
Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Здание консульства КНР в Хьюстоне китайские дипломаты покинули 25 июля.
Моя Москва.онлайн 01:40
134
Экономика

Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году

В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК 05:02
61
Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
76
Политика

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ

Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
24
Армия и оружие

В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»

Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
Avia.pro вчера в 20:01
142
Армия и оружие

Парад Каспийской флотилии в День ВМФ впервые прошел в Дагестане

Впервые в этом году в Каспийске прошел масштабный парад Каспийской флотилии. В мероприятии принял участие Глава Дагестана Владимир Васильев.
Темирхан-Шура вчера в 14:41
11
Кино

Хидэо Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля

РБК 05:34
4
Здоровье

Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением

Власти Великобритании заявили о запуске новой кампании по борьбе с ожирением, которая, как полагают чиновники, уменьшит шансы жителей страны заразиться новым COVID-19 и, таким образом, сократит нагрузку на Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).
UfacityNews.ru 08:05
9
Происшествия

СК проверяет данные об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Газета.Ru 08:25
21
Происшествия

Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова

Российская газета 07:41
456
Экономика

Минфин предложил поднять минимальные цены на шампанское

Министерство финансов России предложило с 1 января поднять минимальную цену на игристое вино (шампанское) на 3%, до 169 рублей за 0,75 л. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 27 июля.
Известия 08:50
98
Как работают Яндекс.Новости?
Главное