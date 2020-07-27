Общество
iReactorЗа шесть месяцев 2020 года в России закрылось 228 автодилеров
Отмечается, что в общей сложности закрытию подверглись 228 автодилеров. По имеющимся сведениям, на 1 июля текущего года в России насчитывалось порядка 3 152 официальных автомобильных центров, которые осуществляли продажу и обслуживание легковых машин.
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Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
Политика
Глава ОСК доложил Путину о планах по строительству военных кораблей
Москва, 27 июля 2020, 15:19 — REGNUM На сегодняшний день в строительстве у Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) находятся полсотни военных кораблей.
REGNUM 08:19
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена
RT на русском 08:16
Армия и оружие
База ВВС США усилилась на Аляске двумя F-35A для контроля над Арктикой
«ВВС США намерены до 2022 года перебросить на Аляску еще 54 самолета F-35A, что усилит группировку в рамках укрепления военного присутствия американцев в Арктике», - об этом сообщает издание «Nation News».
Вечерний курьер 07:37
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Общество
В Свердловской области продлили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 27 июля 2020, 15:37 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил по 3 августа 2020 года действие мер, связанных с противодействием COVID-19.
REGNUM 08:37
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Первую часть серии S.T.A.L.K.E.R. в свое время метко прозвали «Ждалкером»: за годы разработки игра сменила концепцию, лишилась многих механик, несколько раз переносилась и вышла гораздо позже обещанных изначально сроков.
Srnsk 25 июля в 08:24
Общество
Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн
Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
24 июля сообщалось, что курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая.
Известия 08:37
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Армия и оружие
МИД РФ: США и Великобритания дискредитируют инициативы РФ по космосу
Дискредитацией российских инициатив по предотвращению космической гонки вооружений и очередным антироссийским выпадом назвал МИД России 24 июля заявления представителей США и Великобритании об оружейном потенциале, якобы имеющимся у испытываемого Россией космического аппарата.
ИА Красная Весна 24 июля в 08:15
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru вчера в 14:53
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Здание консульства КНР в Хьюстоне китайские дипломаты покинули 25 июля.
Моя Москва.онлайн 01:40
Экономика
Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК 05:02
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Армия и оружие
В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»
Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
Avia.pro вчера в 20:01
Армия и оружие
Парад Каспийской флотилии в День ВМФ впервые прошел в Дагестане
Впервые в этом году в Каспийске прошел масштабный парад Каспийской флотилии. В мероприятии принял участие Глава Дагестана Владимир Васильев.
Темирхан-Шура вчера в 14:41
Здоровье
Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением
Власти Великобритании заявили о запуске новой кампании по борьбе с ожирением, которая, как полагают чиновники, уменьшит шансы жителей страны заразиться новым COVID-19 и, таким образом, сократит нагрузку на Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).
UfacityNews.ru 08:05
Происшествия
Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова
Российская газета 07:41
Экономика
Минфин предложил поднять минимальные цены на шампанское
Министерство финансов России предложило с 1 января поднять минимальную цену на игристое вино (шампанское) на 3%, до 169 рублей за 0,75 л. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 27 июля.
Известия 08:50