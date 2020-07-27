Общество

iReactoriReactorЗа шесть месяцев 2020 года в России закрылось 228 автодилеров

Отмечается, что в общей сложности закрытию подверглись 228 автодилеров. По имеющимся сведениям, на 1 июля текущего года в России насчитывалось порядка 3 152 официальных автомобильных центров, которые осуществляли продажу и обслуживание легковых машин.
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