Общество
iReactorЗа шесть месяцев 2020 года в России закрылось 228 автодилеров
Отмечается, что в общей сложности закрытию подверглись 228 автодилеров. По имеющимся сведениям, на 1 июля текущего года в России насчитывалось порядка 3 152 официальных автомобильных центров, которые осуществляли продажу и обслуживание легковых машин.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:49, Ашберн
Общество
Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека
Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому
Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru 07:25
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru вчера в 14:53
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБК 07:47
Футбол
Клопп прокомментировал переход Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит»
ProstoProSport 08:40
Происшествия
СК возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими под Волгоградом
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек, обнаруженных сегодня в салоне автомобиля в оросительном канале Заволжской оросительной системы», — сообщили в СК.
RT на русском 12:50
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Армия и оружие
Великобритания сделала анонс истребителя следующего поколения
В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, анонсирующий истребитель шестого поколения, который будет принят на вооружение британскими ВВС.
Discover24 02:29
Футбол
Глушаков попросился обратно в «Спартак»
Lenta.ru 06:15
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
Общество
У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус
Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
Технологии
Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России
Международная платежная система Mastercard объявила о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России.
Деловое.ТВ 11:43
Космос
Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной
Американские и британские физики, используя известные расстояния от Земли до пятидесяти галактик, уточнили значение постоянной Хаббла, использующейся в расчетах возраста Вселенной, который, в соответствии с новыми данными, составляет 12,6 миллиардов лет.
РИА Новости 11:16
Политика
Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Кремля.
ФАН вчера в 12:22
Общество
Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
Российская газета 13:54
Армия и оружие
Российский Су-27 поднялся на перехват самолёта США над Чёрным морем
Российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 12:57
Происшествия
Житель без маски устроил драку с полицейским в Ростовской области
Телеканал 360° 14:39
Футбол
Мбаппе из-за травмы рискует пропустить матч ЛЧ против «Аталанты»
У французского игрока, получившего травму в финальном матче Кубка Франции с "Сент-Этьеном" (1:0), диагностировано растяжение связок голеностопного сустава с повреждением внешней связки.
Soccer.ru 11:53
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В последний раз золото стоило больше 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Вечерняя Москва вчера в 23:56
Футбол
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
Lenta.ru вчера в 13:23
Наука
Выявлен древнейший штамм оспы в останках эпохи викингов
iReactor 25 июля в 02:30
Транспорт
Трассу «Таврида» в Крыму могут сдать в эксплуатацию досрочно
Всю трассу планируют ввести в строй к 2022 году, хотя сначала предполагалось, что строительство завершат в 2023 году.
RuNews24.ru 05:15
Технологии
Instagram уличен в слежке за пользователями
Inc-news.ru 12:02
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Здоровье
Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки
Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бордин раскрыл россиянам способ эффективного выявления рака толстой кишки.
Lenta.ru вчера в 13:21