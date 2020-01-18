Общество
ЗакC.РуЗа спальней Анастасии Шевченко несколько месяцев следила видеокамера
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Спецслужбы вели съемку в квартире ростовчанки Шевченко за полгода до ареста
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону02:13
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Общество
«Время латышей ушло»: жители Риги возмутились из-за русского языка
Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что родным его считает около 40% населения.
Транспорт
Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной
Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Авто
«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборку автомобилей
«АвтоВАЗ» отправлял в простой сборочную линию 9 и 10 января. Речь идет о линии, где выпускают автомобили Lada Granta и Datsun.
Армия и оружие
В Минобороны назвали виновных в обострении ситуации в Идлибе
Основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ, запрещена в России), в которой не менее 20 тысяч боевиков, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед»
В рамках 23 тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) на своем поле.
Политика
Иран подтвердил, что передаст Украине черные ящики со сбитого Boeing
Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар подтвердил, что Тегеран передаст Украине "черные ящики" со сбитого украинского Boeing, сообщает агентство Tasnim.
Политика
РБК: Чуйченко и Голодец покинут правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко и и. о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не войдут в новое правительство, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
С греческим миллиардером Даша Жукова сыграла свадьбу
Свои отношения с греческим миллиардером Ставросом Ниархосомом Даша Жукова не скрывала. В последнее время пару часто видели вместе.
Происшествия
Восемь человек отравились едой в доме престарелых в Подмосковье
Политика
Митрополит Иларион считает, что Джуканович повторяет ошибки Порошенко
Конец политической карьеры президента Черногории Мило Джукановича сложится как у бывшего президента Украины Петра Порошенко, поскольку оба они начали гонения на каноническую православную церковь в своих странах, сказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Политика
Госдума утвердила премьер-министром Михаила Мишустина
Отмечалось, что Михаил Мишустин в ходе этих встреч и общения с журналистами, а затем на пленарном заседании нижней палаты парламента поделился своим видением ситуации в стране.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл в этапе КМ в сложных погодных условиях
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем, невзирая на тяжелые погодные условия во время этапа Кубка мира в чешском Нове-Место 18 января, который завершится в воскресенье.
Космос
Северный полюс Марса — спутник прислал невероятный снимок Красной планеты
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Армия и оружие
В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии
Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых три гола забил Эрлинг Холанд (59-я, 70-я и 79-я минуты), по разу отличились Юлиан Брандт (49) и Джейдон Санчо (61).
Происшествия
В Москве после жалоб соседей на музыку обнаружили тело убитого мужчины
Полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами в одной из квартир дома на юге Москвы после жалоб соседей на музыку, которая звучала из квартиры жертвы более десяти дней.
Хоккей
Овечкин получил удар клюшкой в лицо в матче НХЛ
Капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилз» разбили клюшкой лицо.
Общество
Скабеева ответила Водонаевой на обвинения в «пропаганде агрессии»
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Игры
Разработчики Microsoft Flight Simulator рассказали о звуковом оформлении игры
В ролике звукорежиссёр Орельен Питерс рассказывает об аудиооформлении игры.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Общество
Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение
Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) ряда портов для экспорта нефти.