Общество

ЗакC.РуЗакC.РуЗа спальней Анастасии Шевченко несколько месяцев следила видеокамера

Следили, как она разваливает обороноспособность.
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