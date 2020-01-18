Следили, как она разваливает обороноспособность.

За спальней Анастасии Шевченко несколько месяцев следила видеокамера

Транспорт Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).

Авто «АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборку автомобилей «АвтоВАЗ» отправлял в простой сборочную линию 9 и 10 января. Речь идет о линии, где выпускают автомобили Lada Granta и Datsun.

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Политика РБК: Чуйченко и Голодец покинут правительство Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко и и. о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не войдут в новое правительство, сообщил РБК со ссылкой на источники.

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