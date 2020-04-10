Общество
Курьер. Среда. БердскЗа сутки 1 786 заболевших COVID-19 в России на 10 апреля. Умерло 94 человека. Список регионов
Цифры по коронавирусу растут На сегодняшний день, 10 апреля, в России проведено более 1,09 млн тестов на коронавирус. За последние сутки подтверждено 1 786 случаев заражения COVOD-19.
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За сутки 1 786 заболевших COVID-19 в России на 10 апреля. Умерло 94 человека. Список регионов
Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:40
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Общество
В России диагностировали коронавирус еще у 1786 человек за сутки
За минувшие сутки в России зафиксировано 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах, еще 18 человек скончались.
Компания вчера в 03:31
Общество
В Москве еще 149 пациентов вылечились от коронавируса
Еще 149 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели в больницах города, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 03:51
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Общество
Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим
Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" оценил введение пропускного режима в Москве.
РИА Новости 01:56
Общество
Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом
Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019.
Газета.Ru 04:46
Общество
Штаб: Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет
В столице за сутки подтверждено 1 тыс. 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, почти половина заболевших старше 45 лет.
Агентство Москва вчера в 03:44
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса
Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Shraibikus News 09 апреля в 10:06
Общество
Евгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским и детским садам
Вводятся послабления для парикмахерских и частично – для детских садов и магазинов.
Телеканал ОТВ вчера в 08:14
Общество
За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
Общество
В Москве увеличено число патрулей Росгвардии
Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
Космос
Суперлуние в апреле носит название «Розовая Луна»
Молодой коммунар 01:52
Происшествия
В Курской области выявлен новый случай заболевания коронавирусом
Kursk.com вчера в 03:42
Экономика
Банки предлагают наказывать за подделку данных для кредитных каникул
Руководители российских банков обратились в правительство с просьбой ввести ответственность граждан за недобросовестное получение кредитных каникул.
Аргументы недели 03:55
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Общество
В Крыму резко возросло число случаев внебольничной пневмонии
По данным главы управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Крыму диагностировано 40 новых случаев заболевания внебольничной пневмонией.
Российская газета 04:10
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Общество
В Калининградской области ужесточили режим самоизоляции
Власти Калининградской области продлили на неделю режим самоизоляции, ужесточили его и ввели спецпропуска.
РБК Калининград вчера в 06:57
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
Белоруссия получила 10 тыс. тестов и от России, однако их хватило только на несколько дней, отметил Макей.
РБК вчера в 19:29
Технологии
Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10
Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10.
Экономика сегодня вчера в 13:24
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Кино
Рик Граймс вернётся к «Ходячим мертвецам»
News.ru вчера в 04:21
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Общество
В Татарстане выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 05:07
Наука
Антитела выработали не все люди, переболевшие коронавирусом
Эксперты изучили образцы крови 175 человек, вылечившихся от коронавируса, в результате чего обнаружили низкие уровни антител к заболеванию в 30% случаев.
Live24 09 апреля в 04:11
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Происшествия
В Тюмени от коронавируса скончалась пенсионерка
REGNUM вчера в 23:05