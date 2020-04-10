Цифры по коронавирусу растут На сегодняшний день, 10 апреля, в России проведено более 1,09 млн тестов на коронавирус. За последние сутки подтверждено 1 786 случаев заражения COVOD-19.

За сутки 1 786 заболевших COVID-19 в России на 10 апреля. Умерло 94 человека. Список регионов

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