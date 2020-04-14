Коронавирус
ДождьЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 21 тысячу человек
Общее число заболевших выросло до 21 102 человек. Большинство новых случаев выявлено в Москве (1489), Московской области (460), Санкт-Петербурге (121), Республике Коми (97), Нижегородской области (68), Тамбовской и Ленинградской областях (по 35), Смоленской области (34).
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Рекорд: 2 558 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в России на 13 апреля
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Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
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Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
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Москва, 14 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Решение о возможном переносе дат сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников.
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Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
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Российская газета 06:34
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МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
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Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
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Названа одежда для защиты от коронавируса
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Минздрав рекомендовал подозревать коронавирус у всех пациентов с ОРВИ
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В центре Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
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Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
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Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
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Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
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Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в худшую сторону
Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
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