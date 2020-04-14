Общее число заболевших выросло до 21 102 человек. Большинство новых случаев выявлено в Москве (1489), Московской области (460), Санкт-Петербурге (121), Республике Коми (97), Нижегородской области (68), Тамбовской и Ленинградской областях (по 35), Смоленской области (34).

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 21 тысячу человек

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