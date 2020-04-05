Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЗа сутки 536 человек заразились коронавирусом в Москве

За сутки в Москве коронавирус выявлен у 536 человек. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. Отмечается, что всего по состоянию на 5 апреля в Москве зафиксированы 3893 случая заболевания COVID-19.
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В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом

RT на русском03:55

В Москве – 536 заболевших за сутки, в мэрии коронавируса нет

Вести.Ru04:19

Роспотребнадзор: В Москве за сутки подтверждены 536 новых случаев заражения коронавирусом

Агентство Москва04:02

За сутки 536 человек заразились коронавирусом в Москве

Вечерняя Москва04:01

Еще 536 случаев инфицирования коронавирусом выявили в Москве

РИАМО05:45

Роспотребнадзор: в Москве зафиксировано 536 новых случаев COVID-19

ТК Звезда03:48

В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом

Интерфакс03:44
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Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Политика

Песков: мировой кризис «еще заявит о себе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, "еще заявит о себе", пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 07:12
Общество

Россияне стали меньше покупать овощи и фрукты из-за коронавируса

Inc-news.ru 06:00
Общество

В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
News.ru 06:33
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
ToDay News Ufa вчера в 11:07
Экономика

ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул

На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Московский Комсомолец вчера в 19:54
Транспорт

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Известия 05:42
Общество

В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине

Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
REGNUM 04:44
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Шоу-бизнес

Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой

К извинениям присоединилась бочка Бони, которая сказала, что мама жалеет о пластических операциях.
Gazeta.SPb вчера в 18:16
Политика

В Кремле назвали главное условие сокращения режима нерабочих дней

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы РФ – назвал главное условие сокращения режима нерабочих дней в России.
Expert.ru 03 апреля в 07:00
Общество

В России заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом

Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом.
Lenta.ru 07:33
Общество

Раскрыты занятия россиян во время карантина

Сайт «стопкоронавирус.рф» раскрыл результаты опроса о занятиях россиян во время карантина из-за коронавируса.
Lenta.ru 04:08
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Политика

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru 06:44
Общество

Власти Крыма до конца дня опубликуют графики работы предприятий

Указ, в котором будут обозначены графики, появится до 21:00, 5 апреля.
Krym.News 05:30
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Общество

Продуктовые магазины сокращают режим работы

Некоторые магазины сети "Пятерочка" (наряду с "Перекрестком" и "Каруселью" входит в X5 Retail Group), которые ранее были открыты круглосуточно, сократили время работы, обратил внимание "Ъ".
Коммерсантъ 06:10
Происшествия

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
МИР 24 05:30
Здоровье

В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47

Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:19
Армия и оружие

Недорогой МиГ-35 даст бой американским новейшим истребителям

Французы недавно заявили, что приостановили производство "Рафалей" для Индии, поэтому у МиГ-35 снова появился шанс.
Утро.ru 03 апреля в 08:08
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.
НТВ вчера в 09:42
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

В Москве найдены мумифицированные сестры

В одной из квартир жилого дома на востоке Москвы обнаружены мумифицированные тела двух сестер, 1962 и 1965 годов рождения.
Вести.Ru 07:23
Технологии

Появились скриншоты iOS 14 с новыми видами обоев

The GEEK 05:19
Футбол

Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд

Газета.Ru 02 апреля в 17:30
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
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