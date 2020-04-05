За сутки в Москве коронавирус выявлен у 536 человек. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. Отмечается, что всего по состоянию на 5 апреля в Москве зафиксированы 3893 случая заболевания COVID-19.

За сутки 536 человек заразились коронавирусом в Москве

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