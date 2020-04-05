За сутки в Москве коронавирус выявлен у 536 человек. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. Отмечается, что всего по состоянию на 5 апреля в Москве зафиксированы 3893 случая заболевания COVID-19.

За сутки 536 человек заразились коронавирусом в Москве

Политика Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.

Общество Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки «Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Биатлон Губерниев составил 10 лучших эстафетных четверок XXI века Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, как выглядели бы лучшие эстафетные четверки сборных России, Норвегии, Франции, Германии и остального мира из спортсменов, выступавших в XXI веке.

Происшествия В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов Возгорание деревянных поддонов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализовано на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.

Общество Оперштаб конкретизировал перечень предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции Разрешено работать организациям, оказывающим услуги неотложного характера: отделениям почтовой связи, нотариусам (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края), организациям, предоставляющим финансовые услуги (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также Пермскому краевому многофункциональному центру.

Происшествия Житель Томска нарушил карантин и посетил пять регионов России Сотрудники полиции при проверке документов у людей, прибывших на автобусе из Новосибирска в Томск, обнаружили, что один из пассажиров 2 апреля пересек границу РФ, однако не стал соблюдать двухнедельный карантин и за два дня посетил Москву, Московскую, Псковскую и Новосибирскую области.

Общество Из каких стран завезли коронавирус в Россию Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.

Происшествия Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.

Здоровье Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".

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Здоровье Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.