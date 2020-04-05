Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЗа сутки 536 человек заразились коронавирусом в Москве

За сутки в Москве коронавирус выявлен у 536 человек. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. Отмечается, что всего по состоянию на 5 апреля в Москве зафиксированы 3893 случая заболевания COVID-19.
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Еще 536 случаев инфицирования коронавирусом выявили в Москве

РИАМО05:45

В Москве – 536 заболевших за сутки, в мэрии коронавируса нет

Вести.Ru04:19

Роспотребнадзор: в Москве зафиксировано 536 новых случаев COVID-19

ТК Звезда03:48

За сутки 536 человек заразились коронавирусом в Москве

Вечерняя Москва04:01

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом

RT на русском03:55

Роспотребнадзор: В Москве за сутки подтверждены 536 новых случаев заражения коронавирусом

Агентство Москва04:02

В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом

Интерфакс03:44
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Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек

Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек.
Эхо Москвы вчера в 16:04
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН 03 апреля в 11:49
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Биатлон

Губерниев составил 10 лучших эстафетных четверок XXI века

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, как выглядели бы лучшие эстафетные четверки сборных России, Норвегии, Франции, Германии и остального мира из спортсменов, выступавших в XXI веке.
Матч ТВ 09:05
Происшествия

В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов

Возгорание деревянных поддонов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализовано на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 10:30
Общество

Оперштаб конкретизировал перечень предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции

Разрешено работать организациям, оказывающим услуги неотложного характера: отделениям почтовой связи, нотариусам (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края), организациям, предоставляющим финансовые услуги (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также Пермскому краевому многофункциональному центру.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 07:46
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
RT на русском 09:34
Общество

В Карелии официально подтвердили два случая коронавируса

В результате Карелии официально зарегистрировано два случая нового заболевания.
Московский Комсомолец 10:15
Происшествия

Житель Томска нарушил карантин и посетил пять регионов России

Сотрудники полиции при проверке документов у людей, прибывших на автобусе из Новосибирска в Томск, обнаружили, что один из пассажиров 2 апреля пересек границу РФ, однако не стал соблюдать двухнедельный карантин и за два дня посетил Москву, Московскую, Псковскую и Новосибирскую области.
ТАСС 06:19
Общество

Елена Малышева показала, как безопасно ходить в магазины

Врач показала, какие правила следует соблюдать в магазинах во время пандемии. Малышева продемонстрировала это на личном примере.
Московский Комсомолец 08:35
Здоровье

Инфекционную больницу в Перми закрыли на карантин по коронавирусу

Отделения краевой инфекционной больницы на Пушкина, 96 в Перми по предписанию главного санитарного врача закрыты на карантин по коронавирусу.
Рифей-Пермь 09:38
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Общество

Из каких стран завезли коронавирус в Россию

Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
МонаВиста вчера в 11:30
Происшествия

Дом в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, будут восстанавливать

Жилой дом в Орехово-Зуеве, где в субботу произошел взрыв бытового газа, решили восстанавливать.
ТАСС 08:25
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Коммерсантъ 08:52
Здоровье

Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
РИА Новости вчера в 00:34
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Тест на коронавирус взяли 29 марта — когда господин Ступин вызвал врача из-за высокой температуры.
Коммерсантъ 05:54
Здоровье

Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров

Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
REGNUM 01:40
Здоровье

США установили новый антирекорд по числу жертв коронавируса

В США за сутки от коронавируса скончались больше 1,4 тысячи человек.
МИР 24 01:41
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика

Германия обвиняет США в конфискации медицинских масок

Германия закупила 200 тысяч масок FFP2, FFP3. Ранее сообщалось, что в США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ.
ToDay News Ufa вчера в 06:48
Происшествия

Под Луганском ВСУшник устроил смертельную аварию

Rusvesna.su 06:59
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