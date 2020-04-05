Коронавирус
Вечерняя МоскваЗа сутки 536 человек заразились коронавирусом в Москве
За сутки в Москве коронавирус выявлен у 536 человек. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. Отмечается, что всего по состоянию на 5 апреля в Москве зафиксированы 3893 случая заболевания COVID-19.
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Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек
Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек.
Общество
Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки
«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Биатлон
Губерниев составил 10 лучших эстафетных четверок XXI века
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, как выглядели бы лучшие эстафетные четверки сборных России, Норвегии, Франции, Германии и остального мира из спортсменов, выступавших в XXI веке.
Происшествия
В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов
Возгорание деревянных поддонов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализовано на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Общество
Оперштаб конкретизировал перечень предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции
Разрешено работать организациям, оказывающим услуги неотложного характера: отделениям почтовой связи, нотариусам (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края), организациям, предоставляющим финансовые услуги (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также Пермскому краевому многофункциональному центру.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
Общество
В Карелии официально подтвердили два случая коронавируса
В результате Карелии официально зарегистрировано два случая нового заболевания.
Происшествия
Житель Томска нарушил карантин и посетил пять регионов России
Сотрудники полиции при проверке документов у людей, прибывших на автобусе из Новосибирска в Томск, обнаружили, что один из пассажиров 2 апреля пересек границу РФ, однако не стал соблюдать двухнедельный карантин и за два дня посетил Москву, Московскую, Псковскую и Новосибирскую области.
Общество
Елена Малышева показала, как безопасно ходить в магазины
Врач показала, какие правила следует соблюдать в магазинах во время пандемии. Малышева продемонстрировала это на личном примере.
Здоровье
Инфекционную больницу в Перми закрыли на карантин по коронавирусу
Отделения краевой инфекционной больницы на Пушкина, 96 в Перми по предписанию главного санитарного врача закрыты на карантин по коронавирусу.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Общество
Из каких стран завезли коронавирус в Россию
Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
Происшествия
Дом в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, будут восстанавливать
Жилой дом в Орехово-Зуеве, где в субботу произошел взрыв бытового газа, решили восстанавливать.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Здоровье
Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Тест на коронавирус взяли 29 марта — когда господин Ступин вызвал врача из-за высокой температуры.
Здоровье
Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров
Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
Здоровье
США установили новый антирекорд по числу жертв коронавируса
В США за сутки от коронавируса скончались больше 1,4 тысячи человек.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Политика
Германия обвиняет США в конфискации медицинских масок
Германия закупила 200 тысяч масок FFP2, FFP3. Ранее сообщалось, что в США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ.
Происшествия