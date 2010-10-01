Коронавирус
Kursk.comЗа сутки 68 человек заболели коронавирусом в Кузбассе
Региональный штаб представил сводку по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Кемеровской области на 11:00, пятницы, 24 июля За минувшие сутки на территории Кузбасса еще у 68 человек выявлено заражение коронавирусом.
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Оперштаб назвал территории, где выявлены 68 новых заболевших коронавирусом
Комсомольская правда - Кемерово01:01
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