Региональный штаб представил сводку по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Кемеровской области на 11:00, пятницы, 24 июля За минувшие сутки на территории Кузбасса еще у 68 человек выявлено заражение коронавирусом.

За сутки 68 человек заболели коронавирусом в Кузбассе

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