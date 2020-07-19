Коронавирус
Плюс один +1За сутки 6 109 человек в России заразились коронавирусом
Количество выздоровевших за сутки 18-19 июля поднялось до 550 344. Общее число активных случаев SARS-CoV-2 (пациентов, больных в данный момент) составило 208 860.По данным Университета Джона Хопкинса, за время пандемии коронавирусом в мире заразилось 14 307 865 человек.
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Эрдоган посетил собор Святой Софии
Президент Турции Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле, где ознакомился с подготовительными работами к первому богослужению после его превращения в мечеть, и поделился в Twitter фотографиями.
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В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
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Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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Второй с конца: рубль занял предпоследнее место среди развивающихся валют планеты
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Газета.Ru 13:05
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Акции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста
По итогам текущего года ожидается, что производители перчаток сообщат о росте выручки более чем на 100%.
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Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Речь идет о случаях уклонения от выплаты алиментов одним из биологических родителей ребенка. Об этом сообщает портал OKA.fm.
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Новую дату церемонии королевская семья не оглашала, и вот теперь появилась информация, что она уже состоялась, что стало неожиданностью для поклонников.
Дни24 09:30
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Байден обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы президента США
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Газета.Ru 12:44
Политика
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Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь героев Конфедерации, отметив, что, благодаря этим базам, Америка одержала победу в двух "прекрасных мировых войнах", сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 13:23
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В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, ведётся розыск его родственников, сообщает РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
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Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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Футбол
Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов заявил, что покидает команду, пишет РИА Новости.
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Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла слухи о госпитализации Александра Лукашенко.
Коммерсантъ 13:21
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Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес»
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Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
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Машины и Механизмы 16 июля в 02:59