Экономика
Долг.рфАкции Tesla подорожали на 20 % за сутки
3 февраля в течение торгового дня акции компании Tesla подорожали сразу на 20 %. Сейчас одна ценная бумага организации стоит около 780 долл.
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Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская может подать в суд на НТВ из-за передачи с дочерью
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что к ранее высказанным в адрес матери обвинениям ее принудили сотрудники телеканала НТВ, пишет "СтарХит".
Авто
Закамуфлированный Hyundai i20 попался фотошпионам
Несколько позже модель попадалась на камеры с меньшим количеством камуфляжа.
Происшествия
Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Общество
На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат
На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
Политика
Путин заявил о нахождении мира у опасной черты
Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма, передает ТАСС.
Футбол
Гол Плиева принес «Динамо» победу над «Вентспилсом»
«Динамо» в товарищеском матче на сборе в Турции обыграл «Вентспилс» со счетом 2:1. В составе москвичей голы забили Кирилл Панченко, вышедший в старте с капитанской повязкой, и Заурбек Плиев.
Происшествия
В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус
В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Общество
Депутаты хотят защитить петербуржцев от штрафов за остекление балконов
Депутаты предлагают внести поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно которым самовольное остекление на фасадной части зданий является противоправным только в том случае, если работы были проведены после 11 января 2020 года.
Наука
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
Происшествия
Подравшегося с росгвардейцем боксера арестовали
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции компании «Яндекс» торгуются выше ₽3 тыс. за штуку. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы
Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
Футбол
«Рубин» и «Балтика» намерены подписать Александра Кокорина
Казанский «Рубин» и калининградская «Балтика» претендуют на подписание контракта с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.
Транспорт
Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост развития онкологии на 60% в ближайшие 20 лет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Общество
Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя
В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
Авто
Новый российский Volkswagen Polo перестанет быть седаном
Российский офис Volkswagen распространил первую информацию о новом поколении модели Polo.
Политика
В Кремле объяснили цель поправок к Конституции
Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Технологии
Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.