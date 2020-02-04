Экономика

Долг.рфДолг.рфАкции Tesla подорожали на 20 % за сутки

3 февраля в течение торгового дня акции компании Tesla подорожали сразу на 20 %. Сейчас одна ценная бумага организации стоит около 780 долл.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
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